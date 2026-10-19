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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در ازنا؛ دستگیری یک متهم

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در ازنا؛ دستگیری یک متهم

ازنا- فرمانده انتظامی ازنا از کشف سه دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال به ارزش ۶ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سودجویی و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ازنا با انجام اقدامات پلیسی، محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمز ارز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، محل موردنظر را بازرسی کردند که در جریان آن سه دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف‌شده را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، بیان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6982738

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