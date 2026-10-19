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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

ضرورت تربیت نیروهای حدواسط دندانپزشکی

ضرورت تربیت نیروهای حدواسط دندانپزشکی

نماینده مجلس گفت: تربیت بهداشتکاران دهان و دندان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی ضروری است.

جعفر قادری، در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات مردم در دسترسی به خدمات دندانپزشکی، اظهار داشت: ساختار فعلی ارائه خدمات و شیوه تربیت نیرو پاسخگوی نیازهای درمانی و معیشتی مردم نیست. برای کاهش هزینه‌های سلامت و افزایش دسترسی عمومی، باید به سمت آموزش و تربیت نیروهای حدواسط و دوره‌های کوتاه‌مدت‌تر، نظیر بهداشتکاران دهان و دندان حرکت کنیم تا خدمات پایه با سهولت و هزینه کمتری به دست مردم برسد.

وی افزود: افزایش ظرفیت ارائه خدمات، از الزامات اساسی برای حل مشکلات حوزه دهان و دندان است. این شبکه خدماتی باید به‌گونه‌ای مدیریت و توزیع شود که در تمام مناطق، دسترسی عادلانه برای عموم جامعه فراهم شود و مردم به دلیل هزینه‌های سنگین از درمان بازنمانند.

به گفته قادری، تکالیف قانونی مشخصی، از جمله قانون تربیت بهداشتکاران و بند پ ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای ساماندهی این موضوع وجود دارد و وزارت بهداشت موظف به اجرای آنهاست. معطل ماندن این قوانین پذیرفتنی نیست و مجلس موظف است با استفاده از وظایف نظارتی خود و از شیوه‌های مختلف نظیر مکاتبه، تذکر و طرح سوال از وزیر بهداشت، اجرای این تکالیف قانونی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کند.

کد مطلب 6982746
محدثه رمضانعلی

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