به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری اظهار کرد: سطح زیر کشت انار در شهرستان حاجی‌آباد ۳۶۰ هکتار است که از این میزان، ۳۳۵ هکتار به باغات مثمر اختصاص دارد.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تن انار از باغات مثمر شهرستان برداشت شود که متوسط عملکرد این محصول را به حدود ۸ تن در هکتار می‌رساند.

شکاری با اشاره به مناطق عمده کشت انار در شهرستان حاجی‌آباد بیان کرد: دهنو، خوشن‌آباد و سیرمند از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در شهرستان هستند.

وی با اشاره به تنوع ارقام انار در باغات منطقه تصریح کرد: رباب، اشکفت، پوست سفید، گلوسرخ و انار شیرین از مهم‌ترین ارقام تولیدی شهرستان حاجی‌آباد به شمار می‌روند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد با اشاره به بازارهای فروش این محصول خاطرنشان کرد: انار تولیدی شهرستان علاوه بر عرضه به بازار استان‌های همجوار، ظرفیت صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز دارد.

وی در پایان اظهار کرد: تولید انار علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، در رونق فعالیت‌های باغداری، ایجاد اشتغال فصلی و افزایش درآمد بهره‌برداران بخش کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد نقش مؤثری دارد.