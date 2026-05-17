۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

آغاز برداشت ۱۱ هزار تن خربزه از مزارع حاجی‌آباد

حاجی آباد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد از پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن خربزه از سطح ۴۰۰ هکتار از اراضی جالیزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری با اشاره به آغاز فصل برداشت در مناطق طارم، سرچاهان، طاشکوئیه و شمیل، اظهار کرد: عملیات کشت خربزه در این شهرستان از بهمن‌ماه آغاز شده بود و اکنون با فرارسیدن اواسط اردیبهشت، شاهد آغاز برداشت این محصول جالیزی هستیم.

‌وی با اشاره به ظرفیت‌های تولید در این منطقه افزود: امسال ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی حاجی‌آباد زیر کشت این محصول رفته است و پیش‌بینی می‌شود با عملکرد متوسط ۲۹ تن در هر هکتار، بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن خربزه تولید و روانه بازار شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی حاجی‌آباد تنوع ارقام کشت شده را از شاخصه‌های مهم تولیدات امسال دانست و تصریح کرد: ارقام تولیدی شامل «ملون»، «جانا»، «هشت‌خط» و «مشهدی» است که به دلیل کیفیت بالا و بازارپسندی مناسب، جایگاه ویژه‌ای در سبد تولید کشاورزان منطقه دارند.

