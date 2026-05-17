به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری با اشاره به آغاز فصل برداشت در مناطق طارم، سرچاهان، طاشکوئیه و شمیل، اظهار کرد: عملیات کشت خربزه در این شهرستان از بهمنماه آغاز شده بود و اکنون با فرارسیدن اواسط اردیبهشت، شاهد آغاز برداشت این محصول جالیزی هستیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای تولید در این منطقه افزود: امسال ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی حاجیآباد زیر کشت این محصول رفته است و پیشبینی میشود با عملکرد متوسط ۲۹ تن در هر هکتار، بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن خربزه تولید و روانه بازار شود.
مدیر جهاد کشاورزی حاجیآباد تنوع ارقام کشت شده را از شاخصههای مهم تولیدات امسال دانست و تصریح کرد: ارقام تولیدی شامل «ملون»، «جانا»، «هشتخط» و «مشهدی» است که به دلیل کیفیت بالا و بازارپسندی مناسب، جایگاه ویژهای در سبد تولید کشاورزان منطقه دارند.
