لزوم ایمنی و ساماندهی اماکن ورزشی لرستان 

به گزارش خبرنگار مهر، امین جمشیدی ظهر امروز دوشنبه در کلاس ضمن خدمت «آشنایی با مبانی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی» ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش، از تلاش‌های مدیران اماکن ورزشی استان قدردانی کرد و گفت: مدیریت این اماکن با دشواری‌ها و حساسیت‌های خاصی همراه است و مسئولان باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی مناسب، زمینه ارائه خدمات مطلوب را فراهم کنند.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان محور اصلی فعالیت‌های ورزشی آموزش‌وپرورش هستند، اظهار داشت: تأمین امنیت، آرامش و رفاه دانش‌آموزان در فضاهای ورزشی، به‌ویژه در اوقات فراغت، اهمیت ویژه‌ای دارد و مدیران اماکن ورزشی باید با احساس مسئولیت بیشتر، شرایط استفاده ایمن و مناسب دانش‌آموزان از این فضاها را فراهم کنند.

بیمه مسئولیت مدنی و ساماندهی فعالیت‌های ورزشی

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان بر ضرورت پیگیری و تهیه بیمه مسئولیت مدنی متناسب با نوع فعالیت اماکن ورزشی تأکید کرد و افزود: پیش‌بینی پوشش بیمه‌ای مناسب برای حوادث احتمالی، از الزامات مدیریت مسئولانه این اماکن است.

جمشیدی همچنین ساماندهی سانس‌ها، تدوین برنامه زمان‌بندی دقیق کلاس‌ها و برنامه‌های کانون‌های ورزشی را از دیگر ضرورت‌های مدیریت مطلوب اماکن ورزشی دانست و بر اجرای منظم این برنامه‌ها تأکید کرد.

نظارت مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات ورزشی

وی در ادامه خواستار ارسال منظم گزارش‌های مربوط به برنامه‌ها و ساعات فعالیت، وضعیت مالی و درآمدها و همچنین مشکلات و چالش‌های اماکن ورزشی به اداره تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی استان شد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: ارائه مستمر اطلاعات و گزارش‌های عملکردی، زمینه نظارت دقیق‌تر و برنامه‌ریزی مؤثرتر را فراهم می‌کند و به شناسایی و رفع موانع موجود در مدیریت اماکن ورزشی کمک خواهد کرد.

وی ارتقای کیفیت خدمات ورزشی به دانش‌آموزان را از اهداف اصلی این اقدامات دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به ایمنی، نگهداری مناسب اماکن و مدیریت منظم فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.