ایلان ماسک سهامش را به کودکان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست پوینت، مدیر ارشد اجرایی این شرکت در توئیتر نوشت: من سال آینده هر یک از سهام اسپیس ایکس خودم را به کودکان در آمریکا می دهم. این نخستین مورد از موارد بسیار دیگری خواهد بود.

ماسک جزئیات بیشتری درباره این پیشنهاد از جمله آنکه چگونه کودکان واجد شرایط دریافت سهام می شوند، سهام چگونه منتقل می شود یا آیا این برنامه شامل محدودیت هایی در زمینه فروش به آنها می شود یا خیر ارائه نکرده است.

هنوز مشخص نیست توزیع سهام بدون در نظر گرفتن سن یا آستانه خاصی برای واجد شرایط بودن شامل تمام کودکان می شود یا خیر.

این خبر درحالی اعلام شده که انتخابات میان دوره آمریکا به زودی برگزار می شود. طبق گزارش رسانه ها ماسک مبلغ کلانی به حزب جمهوری خواه اهدا کرده است. زمانبندی اعلام خبر بعد سیاسی آن را برجسته تر می کند. اگر اقدام مذکور انجام شود به معنای توزیع مالکیت سود یکی از ارزشمندترین شرکت های خصوصی جهان است.

براساس اسناد رگولاتوری ماسک تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی ۴۸.۱ درصد از سهام اسپیس ایکس را در اختیار داشت. این به معنای ثروتی معادل ۸۶۰ میلیارد دلار در زمان نوشتن این گزارش است که بخش زیادی از ثروت مدیر عامل اسپیس را دربر می گیرد.

دارایی های ماسک شامل ۶٫۴۲ میلیارد سهم شرکت اسپیس‌ایکس است؛ با این حال، این سهام در قالب طبقات مختلف سهام و ترتیبات مالکیتی متفاوت نگهداری می‌شوند و همگی در قالب یک بلوک واحد نیستند.

براساس جزئیات منتشرشده، این سهام شامل ۸۴۹٫۵ میلیون سهم از طبقه A و ۳٫۹۲ میلیارد سهم از طبقه B است که از طریق تراست‌هایی نگهداری می‌شوند که ماسک امین آن‌هاست. او همچنین مستقیماً مالک ۱٫۳۰ میلیارد سهم محدودشده از طبقه B است؛ در حالی که ۳۵۰ میلیون سهم دیگر از طبقه B به اختیارهای خرید سهام مربوط می‌شوند.

تعداد سهامی که ماسک می‌گوید قصد دارد توزیع کند، طبقه سهام موردنظر و حقوق مرتبط با آن‌ها، همگی می‌توانند بر ابعاد این طرح و پیامدهای عملی آن تأثیر بگذارند.