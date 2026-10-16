خودروی تسلا پرواز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در این مراسم خودرو با استفاده از پیشرانه‌های هوای فشرده از روی یک رمپ به پرواز درآمد و در هوا حرکتی نمایشی انجام داد.

رودستر در جریان نمایش از روی رمپ پرتاب شد، در هوا پشتک زد و توانست در کمتر از یک ثانیه از حالت سکون به سرعت حدود ۹۷ کیلومتر بر ساعت برسد.

ایلان ماسک، مدیرارشد اجرایی تسلا و اسپیس‌ایکس، در محل آزمایش اسپیس‌ایکس در تگزاس گفت:معلوم شد که در آینده واقعا خودروهای پرنده وجود دارد.

لارس موراوی، معاون مهندسی خودرو در تسلا، نیز اضافه کرد: خودروهای پرنده واقعی هستند.

تسلا در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶، طی مراسمی که به‌صورت زنده پخش می‌شد، به طور رسمی از نسل جدید و بازطراحی‌شده خودروی رودستر رونمایی کرد.

در این نمایش نفس‌گیر، رودستر جدید با سرعت از یک رمپ منحنی و عظیم بالا رفت. خودرو از سامانه‌ای مبتنی بر مکش فن استفاده کرد تا هنگام حرکت به سطح رمپ بچسبد. این روند ادامه یافت تا خودرو کاملا وارونه شد. سپس، با استفاده از پیشرانه‌های یکپارچه گاز سرد که با همکاری اسپیس‌ایکس توسعه یافته‌اند، از رمپ جدا شد، در هوا پشتک زد و در نهایت با موفقیت روی زمین فرود آمد.

در نمایشی دیگر، رودستر از روی ردیفی از خودروها و یک کامیون تریلی پرتاب شد، در هوا پشتک زد و در سمت دیگر موانع به سلامت فرود آمد.

ماسک در این مراسم گفت برخی نسخه‌های رودستر می‌توانند در کمتر از یک ثانیه از صفر به سرعت حدود ۹۷ کیلومتر بر ساعت برسند و حداکثر سرعت آنهام از ۲۳۰ مایل بر ساعت (حدود ۳۷۰ کیلومتر بر ساعت) فراتر می‌رود.

مدیران تسلا در مراسم اعلام کردند تولید این خودرو از سال ۲۰۲۸ آغاز خواهد شد.

ایلان ماسک و دیگر مدیران تسلا در مراسم روز پنج‌شنبه جزئیاتی درباره قیمت نهایی خودرو اعلام نکردند. با این حال، شرکت مذکور نزدیک به یک دهه پیش، قیمت پایه آن را ۲۰۰ هزار دلار اعلام کرده بود.