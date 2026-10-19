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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

آیین‌های بومی درگزین بخشی از هویت فرهنگی کشور است

آیین‌های بومی درگزین بخشی از هویت فرهنگی کشور است

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و آیین‌های بومی شهرستان درگزین گفت: نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی محلی جلوه‌ای از پیشینه فرهنگی مردم این منطقه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا جوادی عصر دوشنبه در آیین «نغمه‌های ماندگار درگزین» با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: پیشینه تاریخی و تمدنی ایران در کنار مبانی دینی و اسلامی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی را شکل داده است که هرکدام در تقویت بنیان‌های اجتماعی کشور نقش دارند.

وی افزود: شخصیت‌های برجسته، آیین‌ها، سنت‌ها و مراسم محلی در مناطق مختلف کشور بخش مهمی از این میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و توجه به آن‌ها می‌تواند به شناخت بهتر هویت تاریخی و فرهنگی جامعه کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان درگزین بیان کرد: نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی محلی جلوه‌ای از پیشینه فرهنگی مردم این منطقه هستند و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای معرفی و پاسداشت این میراث ارزشمند فراهم می‌کند.

جوادی با تاکید بر ضرورت توجه به جنبه‌های تخصصی حفظ میراث فرهنگی ادامه داد: شناسایی و مستندسازی آیین‌های بومی و گردآوری منابع و اسناد مرتبط با آن‌ها از اقدامات ضروری برای ثبت و ماندگاری این میراث است.

وی از مردم، فعالان فرهنگی و نهادهای مرتبط خواست در شناسایی و معرفی آیین‌های کهن منطقه مشارکت کنند تا زمینه لازم برای ثبت این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با قدردانی از مسئولان شهرستان درگزین و مجموعه‌های فرهنگی مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان فرهنگی را در تحقق برنامه‌های فرهنگی ضروری دانست.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تقویت همکاری‌های فرهنگی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و بومی مناطق مختلف استان همدان زمینه معرفی بهتر این میراث و حفظ هویت فرهنگی و تمدنی منطقه فراهم شود.

کد مطلب 6983064

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