به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا جوادی عصر دوشنبه در آیین «نغمه‌های ماندگار درگزین» با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی اظهار کرد: پیشینه تاریخی و تمدنی ایران در کنار مبانی دینی و اسلامی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی را شکل داده است که هرکدام در تقویت بنیان‌های اجتماعی کشور نقش دارند.

وی افزود: شخصیت‌های برجسته، آیین‌ها، سنت‌ها و مراسم محلی در مناطق مختلف کشور بخش مهمی از این میراث فرهنگی را تشکیل می‌دهند و توجه به آن‌ها می‌تواند به شناخت بهتر هویت تاریخی و فرهنگی جامعه کمک کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان درگزین بیان کرد: نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی محلی جلوه‌ای از پیشینه فرهنگی مردم این منطقه هستند و برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای معرفی و پاسداشت این میراث ارزشمند فراهم می‌کند.

جوادی با تاکید بر ضرورت توجه به جنبه‌های تخصصی حفظ میراث فرهنگی ادامه داد: شناسایی و مستندسازی آیین‌های بومی و گردآوری منابع و اسناد مرتبط با آن‌ها از اقدامات ضروری برای ثبت و ماندگاری این میراث است.

وی از مردم، فعالان فرهنگی و نهادهای مرتبط خواست در شناسایی و معرفی آیین‌های کهن منطقه مشارکت کنند تا زمینه لازم برای ثبت این آثار و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با قدردانی از مسئولان شهرستان درگزین و مجموعه‌های فرهنگی مشارکت‌کننده در برگزاری این رویداد همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان فرهنگی را در تحقق برنامه‌های فرهنگی ضروری دانست.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تقویت همکاری‌های فرهنگی و توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی و بومی مناطق مختلف استان همدان زمینه معرفی بهتر این میراث و حفظ هویت فرهنگی و تمدنی منطقه فراهم شود.