خبرگزاری‌مهر، گروه‌استان‌ها-سیمین‌سیف: استان مرکزی با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی، نقش مهمی در توسعه ملی دارد.

رویداد رسانه‌ای «ایران جان مرکزی» فرصتی برای معرفی این توانمندی‌ها، بازتاب هویت تاریخی و فرهنگی استان و شناساندن ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن به مخاطبان سراسر کشور فراهم می‌کند.

«ایران جان مرکزی» فرصتی برای روایت ملی ظرفیت‌های قلب ایران است

استاندار مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری رویداد ملی «ایران جان مرکزی» همزمان با هفته استان مرکزی و روز اراک، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، معدنی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی استان است.

مهدی زندیه وکیلی افزود: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های این استان مرکزی در سطح ملی برنامه‌ریزی شده و با توجه به هم‌زمانی آن با هفته استان مرکزی و روز اراک، فرصت مناسبی برای پیوند برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای استان فراهم شده است.

وی با اشاره به فرصت محدود برای آماده‌سازی این رویداد افزود: پس از طرح موضوع برگزاری «ایران جان مرکزی»، کمتر از یک ماه برای هماهنگی و اجرای برنامه‌ها فرصت وجود داشت با این حال، دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی، فرمانداران ۱۲ شهرستان و مجموعه‌های مرتبط با همکاری صداوسیما برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد وارد میدان شدند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه محتوای رسانه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی ظرفیت‌های این خطه دارد تصریح کرد: بخشی از برنامه‌ها بر تولید و آماده‌سازی محتواهای مناسب برای پخش از رسانه ملی متمرکز شده است و در این مسیر، از ظرفیت بخش‌های دولتی، خصوصی و مجموعه‌های مختلف این استان استفاده‌می‌شود.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: در کنار تولید محتواهای تخصصی، برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای محلی در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود تا ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و هویت فرهنگی هر منطقه به مخاطبان معرفی شود. بخشی از این برنامه‌ها نیز به‌صورت زنده یا در قالب گزارش‌های رسانه‌ای، قابلیت انعکاس در سطح ملی دارد.

وی تاکید کرد: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی باید با شناسایی ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده، دستاوردها، سوژه‌های مهم و توانمندی‌های شاخص حوزه فعالیت خود، زمینه تولید محتوای غنی و اثرگذار را فراهم کنند؛ چراکه فرصت بهره‌مندی از چنین ظرفیت گسترده‌ای برای معرفی استان، محدود و ارزشمند است.

زندیه‌وکیلی گفت: استان مرکزی در عرصه‌های تاریخی، فرهنگی، علمی، ادبی و سیاسی نیز سهم قابل توجهی در تاریخ ایران داشته است و معرفی این پیشینه، بخش مهمی از هویت استان را شکل می‌دهد.

استاندار مرکزی افزود: زادگاه امیرکبیر در هزاوه و پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه، فرصت مناسبی برای بازخوانی نقش شخصیت‌های اثرگذار برخاسته از این خطه فراهم کرده است. همچنین ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان باید در قالب برنامه‌هایی هدفمند به مخاطبان معرفی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خاص استان در حوزه صنعت ریلی، آلومینیوم و صنایع پیشرفته، بر ضرورت معرفی مجموعه این قابلیت‌ها در قالب روایتی جامع از استان تأکید کرد و گفت: «ایران جان مرکزی» فرصتی است تا تصویری چندبعدی از این خطه، از تاریخ و فرهنگ تا صنعت، اقتصاد، سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی مردم، در معرض دید مخاطبان سراسر کشور قرار گیرد.

زنگ «ایران جان مرکزی» ۲۵ مهر در مدارس استان نواخته می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از نواختن زنگ «ایران جان مرکزی» در مدارس استان هم‌زمان با آغاز این رویداد ملی در ۲۵ مهرماه، با هدف معرفی هویت تاریخی، فرهنگی، علمی و صنعتی استان خبر داد.

عبدالرضا پیرحسینلو اظهار کرد: «ایران جان مرکزی» فرصتی برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی توانمندی‌های دانش‌آموزان است.

وی با تشریح برنامه‌های پیشنهادی این دستگاه برای رویداد ملی «ایران جان مرکزی» افزود: این رویداد می‌تواند بستری برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، افزایش خودباوری دانش‌آموزان، معرفی ظرفیت‌های آموزشی و تبیین تجربه‌های موفق استان در حوزه عدالت تربیتی باشد.

پیرحسینلو تصریح کرد: بیش از ۲۴۰ برنامه تلویزیونی و کلاس آموزشی برای دوره ابتدایی و بیش از ۴۰۰ ساعت برنامه آموزشی برای دوره متوسطه با همکاری شبکه آفتاب تولید و ارائه شده است که این همکاری شایسته قدردانی است.

وی افزود: رویداد «ایران جان مرکزی» از چند محور می‌تواند به تحقق اهداف تربیتی آموزش و پرورش کمک کند که تقویت هویت ایرانی - اسلامی و خودباوری دانش‌آموزان از طریق آشنایی با ظرفیت‌های تمدنی، میراث فرهنگی، صنعتی و اقتصادی استان، یکی از مهم‌ترین این محورهاست.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی برای ترویج ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی، علمی، هنری، اقتصادی و زیستی در ساحت‌های شش‌گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین معرفی توانمندی‌های دانش‌آموزان مناطق شهری، روستایی، برخوردار و کم‌برخوردار، از دیگر فرصت‌های این رویداد به شمار می‌رود.

پیرحسینلو با تأکید بر ضرورت معرفی تجربه‌های موفق آموزشی استان بیان کرد: دستاوردهای حاصل از مشارکت معلمان، خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در مدارس و همچنین تجربه‌های استان مرکزی در اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌توان در سطح ملی معرفی کرد.

وی افزود: بهره گیری از ظرفیت شبکه اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش استان مرکزی و مناطق برای مستندسازی، انتشار تصاویر و پوشش گسترده‌تر این برنامه‌ها پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان نیز در بازتاب افتخارات و توانمندی‌های این استان نقش فعالی داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: اردوگاه فرهنگی تربیتی حضرت امام خمینی(ره) در شهرستان خمین در جریان جنگ رمضان به‌طور کامل تخریب شد و مستندسازی این خسارت و پخش آن از رسانه ملی در چارچوب رویداد «ایران جان مرکزی» ضروری است.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش‌آموزان استان خبر داد و افزود: در این نمایشگاه، دست‌سازه‌ها، ابتکارات، محصولات تولیدی و دستاوردهای علمی، هنری و مهارتی دانش‌آموزان، با تأکید بر توانمندی‌های هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

پیرحسینلو تصریح کرد: این نمایشگاه می‌تواند فرصتی برای معرفی استعدادها و توانمندی‌های نسل جوان و نمایش ظرفیت‌های مهارتی و تولیدی دانش‌آموزان باشد و در صورت تصویب، در محل دائمی نمایشگاه‌ها یا یکی از فضاهای مناسب استان مرکزی برگزار خواهد شد.

ورزش روستایی مرکزی در قاب «ایران جان»؛ ۱۳۲ تیم در میدان رقابت

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات مینی‌فوتبال روستایی با حضور ۱۳۲ تیم، در چارچوب رویداد «ایران جان مرکزی» برگزار می‌شود و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزش روستایی استان در سطح ملی فراهم می‌کند.

محمد مرادی افزود: با دستور استاندار مرکزی برای توسعه ورزش روستایی، مسابقات مینی‌فوتبال با حضور ۱۳۲ تیم در استان آغاز شد.

وی تصریح کرد: این رقابت‌ها با مشارکت گسترده تیم‌های روستایی و پشتیبانی مناسب برگزار می‌شود و دیدارهای رده‌بندی و فینال آن نیز در مهرماه، به میزبانی یکی از شهرستان‌های استان و در یکی از زمین‌های ورزشی روستایی برگزار خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی ادامه داد: در راستای انعکاس این رویداد ورزشی، مکاتبات لازم با صداوسیمای این استان انجام شده است تا زمینه پوشش رسانه‌ای و پخش زنده مسابقات فراهم شود.

مرادی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان تاکید کرد: دوره‌ای مدیریتی با مجوز کمیته بین‌المللی المپیک در اراک آغاز شده است که با توجه به سهمیه محدود سالانه کشورها، یکی از سهمیه‌های آن به این شهر اختصاص یافته است.

وی افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های مدیریتی در حوزه ورزش برگزار می‌شود و مراسم اختتامیه آن نیز روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.

مرادی از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی «رویداد ایران جان مرکزی» در سطح این استان خبر داد و گفت: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا نیز در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده قرار دارد و این دیدارها در ۱۲ شهرستان برگزار خواهد شد.

۶۴۶ کانون فرهنگی مساجد مرکزی به میدان رویداد «ایران جان» می‌آیند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از مشارکت ۶۴۶ کانون فرهنگی و هنری مساجد این استان در رویداد «ایران جان» و اجرای برنامه‌های فرهنگی در شهرها و روستاهای استان خبر داد.

علی ایزدی گفت: استان مرکزی بیش از ۱۰۰ نفر از مفاخر و مشاهیر کشور را در خود جای داده و شهرستان‌های فراهان، آشتیان، گرکان و تفرش از کانون‌های مهم پرورش شخصیت‌های برجسته فرهنگی و علمی به شمار می‌روند.

وی افزود: مشاهیر و مفاخر را می‌توان در سه گروه مفاخر کلاسیک، معاصر و چهره‌های زنده و در قید حیات دسته‌بندی کرد که هر یک سهم مهمی در شکل‌گیری و تداوم میراث علمی، ادبی و فرهنگی ایران دارند.

ایزدی با تأکید بر ضرورت معرفی این ظرفیت‌ها در رویداد «ایران جان» تصریح کرد: برنامه‌های متنوعی با هدف معرفی پیشینه تاریخی، میراث فرهنگی و توانمندی‌های هنری استان مرکزی طراحی شده است که با حمایت استاندار مرکزی و همکاری مجموعه‌های فرهنگی و هنری به مرحله اجرا می‌رسد.

وی از اجرای یک نمایش با موضوع مفاخر و مشاهیر به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این رویداد خبر داد و گفت: این اثر به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح‌پور و تهیه‌کنندگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آماده اجرا شده است و هنرمندانی از جمله ایرج راد، اصغر همت، کاظم آزاد و ابوالفضل همراه در آن حضور دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: این نمایش در روزهای ۲۸ و ۳۰ مهرماه در شهر اراک اجرا می‌شود و مسئولان، هنرمندان و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر می‌توانند این اثر نمایشی را ببینند.

وی تاکید کرد: نمایشگاه‌های خوشنویسی، تمبر، نقاشی و طراحی، در کنار نمایشگاهی از آثار، ادوات و نسخ مرتبط با هنر تعزیه، از جمله برنامه‌هایی است که برای معرفی ظرفیت‌های هنری استان در نظر گرفته شده است.

ایزدی با اشاره به جایگاه تعزیه در میراث نمایشی ایران افزود: تعزیه سیار از جلوه‌های ارزشمند این هنر آیینی است که در معرفی پیشینه فرهنگی و سنت‌های نمایشی استان مرکزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با اشاره به برنامه‌ریزی برای معرفی موسیقی اصیل ایرانی در رویداد «ایران جان» گفت: برنامه‌ای با عنوان «از علی‌اکبرخان تا حاتم‌خان» نیز با حمایت مسئولان در شهرستان فراهان برگزار می‌شود که به معرفی جایگاه خاندان علی‌اکبرخان فراهانی در موسیقی اصیل ایرانی و تداوم این میراث هنری اختصاص دارد.

وی به ظرفیت گسترده کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اشاره کرد و افزود: ۶۴۶ کانون فرهنگی و هنری مسجد در نقاط مختلف استان فعالیت دارند و برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در شهرها، روستاها و مناطق دورافتاده استان برنامه‌ریزی کرده‌اند.

ایزدی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای بازتاب این برنامه‌ها تصریح کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی، هنرمندان و رسانه‌ها می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر مفاخر، میراث هنری و ظرفیت‌های فرهنگی استان مرکزی را در سطح ملی فراهم کند.