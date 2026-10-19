به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیری دستورات و نیابت‌های قضایی، موفق به شناسایی و دستگیری ۴۶ نفر از افراد تحت تعقیب شدند.

وی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی افزود: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت، شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب و برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی را دنبال می‌کند.