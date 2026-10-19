آسفالت محور گردشگری گریت- سرکانه به مراحل پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیرانوند عصر امروز دوشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور گردشگری گریت-سرکانه اظهار داشت: این پروژه به طول چهار کیلومتر در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و عملیات روسازی و آسفالت آن در حال انجام است.

وی افزود: این طرح شامل تعریض مسیر، اجرای کامل عملیات زیرسازی، احداث ابنیه فنی و اجرای لایه‌های آسفالت است که با تلاش عوامل اجرایی و پیمانکار پروژه، مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه، بر ادامه عملیات اجرایی تا اتمام مراحل باقی‌مانده تأکید کرد.