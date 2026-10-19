  1. استانها
  2. لرستان
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

آسفالت محور گردشگری گریت- سرکانه به مراحل پایانی رسید

آسفالت محور گردشگری گریت- سرکانه به مراحل پایانی رسید

خرم‌آباد- معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت: آسفالت محور گردشگری گریت- سرکانه به مراحل پایانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بیرانوند عصر امروز دوشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی و آسفالت محور گردشگری گریت-سرکانه اظهار داشت: این پروژه به طول چهار کیلومتر در مراحل پایانی اجرا قرار دارد و عملیات روسازی و آسفالت آن در حال انجام است.

وی افزود: این طرح شامل تعریض مسیر، اجرای کامل عملیات زیرسازی، احداث ابنیه فنی و اجرای لایه‌های آسفالت است که با تلاش عوامل اجرایی و پیمانکار پروژه، مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اهمیت تکمیل این پروژه، بر ادامه عملیات اجرایی تا اتمام مراحل باقی‌مانده تأکید کرد.

کد مطلب 6983317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها