برگزاری سومین رویداد فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در خلخال

فرزاد کلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری سومین رویداد فرهنگی و گردشگری انار نمهیل در روز پنج‌شنبه، ۳۰ مهرماه سال جاری در روستای هدف گردشگری نمهیل از توابع بخش خورش‌رستم این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با محوریت معرفی ظرفیت‌های ناب گردشگری، فرهنگی وکشاورزی منطقه، با برپایی ۶۰ غرفه از ۸ استان کشور از جمله اردبیل، البرز، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و همدان میزبان عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

وی زمان برگزاری این جشنواره را از ساعت ۱۲ الی ۱۷ اعلام کرد و افزود: در حاشیه این رویداد، برنامه‌های متنوع فرهنگی و شاد، مسابقات ورزشی، قرعه‌کشی، اهدای جوایز ارزنده و تجلیل از فعالان حوزه گردشگری و کشاورزی وباغداران پیش‌بینی شده است.

کلامی ضمن دعوت عموم مردم، گردشگران و علاقه‌مندان برای حضور در این جشنواره باشکوه، تصریح کرد: این رویداد با همت و همدلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان خلخال، فرمانداری شهرستان خلخال، بخشداری خورش‌رستم، دهیاری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی برگزار می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خلخال در ادامه از تداوم برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری جشنواره‌های گوناگون در سطح شهرستان خبر داد و افزود: در راستای رونق گردشگری روستایی و اقتصاد محلی، برگزاری جشنواره‌های بادام زمینی در برندق، جشنواره گلابی در خوجین و جشنواره زمستانی در بیلدیر اندبیل خلخال نیز در دستور کار امسال این اداره قرار دارد.