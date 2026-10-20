موافقت با کلیات طرح شهرک مسکونی خانمیرزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان حسینی اظهار کرد: در نشست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، دو موضوع مرتبط با حوزه شهرسازی استان شامل بررسی کلیات طرح شهرک مسکونی خانمیرزا و اصلاح بخشی از حریم شهر بروجن مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی با بیان اینکه کلیات طرح شهرک مسکونی ۱۰۰ هکتاری خانمیرزا تصویب شد گفت: با توجه به ضرورت بررسی دقیق‌ تر ملاحظات زیست‌ محیطی و کاهش خطر پذیری، مقرر شد نظرات صریح و نهایی سازمان حفاظت محیط زیست، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران اخذ شود تا موضوع در کمیته فنی طی دو هفته نهایی و نتیجه آن ابلاغ شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه به موضوع اصلاح بخشی از حریم شهر بروجن اشاره کرد و گفت: این اصلاح به دلیل تداخل محدوده حریم شهر با یک کارخانه قدیمی آسفالت مطرح شد؛ کارخانه‌ای که مجوز فعالیت آن پیش از تعیین حریم شهر صادر شده بود.

وی خاطرنشان کرد: در این نشست با اصلاح بخش موردنظر از حریم شهر بروجن موافقت شد تا امکان ادامه فعالیت کارخانه آسفالت فراهم شود و شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بتوانند از خدمات این مجموعه استفاده کنند.