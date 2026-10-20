گردشگران وفادار به جزیره قشم- جنوب هنوز مهمان دارد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی اخبار درگیری‌ها در جنوب کشور و شرایط جنگی به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شد، خیلی‌ها تصور کردند پرونده سفر به جزایر خلیج فارس تا اطلاع ثانوی بسته شده است. اما واقعیت روی اسکله‌های مسافربری و در دل خیابان‌های جزیره چیز دیگری را نشان می‌داد؛ مسافران وفادار جنوب، حتی در روزهای پرالتهاب هم بلیت‌هایشان را لغو نکردند.

با وجود تمام نگرانی‌ها، پیدا کردن یک اقامتگاه قشم که امن و در دسترس باشد، همچنان در مرورگرهای مسافران جستجو می‌شود. جریان زندگی در جزیره متوقف نشده؛ کرکره مغازه‌ها بالا است، موتور لنج‌ها روشن اتس و قشم با همان چهره همیشگی از مهمان‌هایش میزبانی می‌کند تا نشان دهد ارتباط این جزیره با مسافرانش به این راحتی‌ها قطع نمی‌شود.

واقعیت خیابان‌های قشم در روزهای پرالتهاب

شرایط سفر به قشم در ماه‌های گذشته قطعا شکل عادی و همیشگی خودش را نداشت. خیلی از خانواده‌ها با احتیاط بیشتری اخبار را بالا و پایین می‌کردند تا برای حرکت به سمت بندرعباس و پل تصمیم بگیرند. اما فضای داخل جزیره قشم ریتم روزمره و آرام خودش را طی می‌کرد.

تعداد مسافران قشم نسبت به زمان مشابه در سال‌های قبل کاهش پیدا کرده بود، اما مجتمع‌های تجاری درگهان و خیابان‌های مرکز شهر خالی از مسافر نماندند. ماشین‌های پلاک شهرستان همچنان در پارکینگ‌های ساحلی دیده می‌شوند و بومی‌های جزیره بساط صنایع دستی و خوراکی‌های محلی‌شان را در کنار ساحل پهن می‌کنند. حضور مداوم همین مسافران نشان می‌داد که سفر به جنوب، حتی در سخت‌ترین روزها هم متوقف نمی‌شود، بلکه فقط شکل محتاطانه و مدیریت‌شده‌تری به خود می‌گیرد.

لافت بیدار است؛ لندینگ‌کرافت‌ها از ۹ شهریور متوقف نمی‌شوند

یکی از تاثیرات ملموس و مستقیم شرایط جنگی در جنوب، اعمال محدودیت‌های تردد در مسیرهای دریایی بود. مسیر دریایی بندر پل به بندر لافت که شریان اصلی ورود خودروهای شخصی به قشم محسوب می‌شود، برای مدتی با محدودیت‌های زمانی روبرو شد. مسافران مجبور بودند برنامه حرکت ماشین‌هایشان را با ساعت‌های خاصی که اعلام می‌شد تنظیم کنند تا به درهای بسته اسکله نخورند.

اما این وضعیت موقتی بود. از تاریخ ۹ شهریور ماه، مسیر دریایی لافت دوباره به همان حالت ۲۴ ساعته قبلی برگشت. حالا ماشین‌ها در هر ساعتی از شبانه‌روز که به بندر پل برسند، می‌توانند بلیت بخرند و وارد لندینگ‌کرافت‌ها شوند. بوی گازوئیل، صدای روشن شدن موتور لنج‌ها در تاریکی نیمه‌شب و صف طولانی ماشین‌هایی که منتظر ورود به جزیره هستند، واضح‌ترین نشانه برای بازگشت قشم به روزهای عادی است. ترددها شکل طبیعی گرفته و مسافران دیگر دغدغه رسیدن به اسکله در یک زمان محدود را ندارند.

اقامتگاه یامال قشم

بوم‌گردی‌ها و روستاهای جزیره در انتظار مهمانان

بخش بزرگی از جذابیت قشم، محدود به بازارهای مرکز شهر نیست و در روستاهای اطراف جزیره جریان دارد. در روزهایی که سایه اخبار سنگین است، میزبانان محلی در روستاهایی مثل طبل، شیب‌دراز و گورزین همچنان خانه‌هایشان را برای پذیرش مسافران آماده نگه داشته‌اند. زنان روستا نان توموشی می‌پزند و قایقران‌ها در اسکله‌های محلی منتظر مسافرانی هستند که برای دیدن جنگل حرا می‌آیند.

با اینکه حجم تورهای گروهی کمتر شده، اما مسافرانی که به شکل فردی یا خانوادگی سفر می‌کنممند، تنور کسب‌وکارهای محلی را گرم نگه داشته‌اند. اقامت در خانه‌های بومی و خوردن غذاهای دریایی که با صید روزانه همان منطقه پخته می‌شود، تجربه‌ای است که مسافران وفادار جزیره حاضر نشدند به خاطر اخبار جنگی از آن چشم‌پوشی کنند.

فرار از سرما و شروع فصل طلایی جنوب

حالا که از نیمه سال عبور کرده‌ایم، گرمای شرجی و سنگین جنوب به سرعت در حال عقب‌نشینی است. دمای هوا در طول روز ملایم‌تر شده و شب‌ها باد خنکی از سمت دریا می‌وزد که قدم زدن در ساحل را راحت‌تر می‌کند. این تغییر محسوس آب‌وهوا همیشه زنگ شروع فصل طلایی سفرهای جنوب را به صدا در می‌آورد.

مسافرانی که به دلیل گرمای هوا یا شرایط ماه‌های گذشته سفرشان را عقب انداخته بودند، حالا در حال چک کردن ماشین‌ها و بستن چمدان‌ها هستند. در این فصل، تقاضا برای پیدا کردن یک جای ماندن تمیز و مقرون‌به‌صرفه بالا می‌رود. بسیاری از خانواده‌ها به دنبال اجاره سوئیت در محله‌های مختلف قشم، شهرک نریمان یا درگهان هستند تا هم به بازارها نزدیک باشند و هم هزینه‌های سفرشان را بهتر مدیریت کنند.

امنیت سفر، دغدغه‌ای که با برنامه‌ریزی حل می‌شود

امروز وضعیت جزیره پایدار و عادی است. قایق‌های تفریحی در جنگل حرا و اطراف جزیره هنگام هر روز مسافر سوار می‌کنند، دکه‌های فلافل‌فروشی میدان‌های شهر تا پاسی از شب باز هستند و زندگی روزمره بومی‌ها بدون اختلال در جریان است. با این حال، طبیعی است که خانواده‌ها به دنبال آرامش و اطمینان خاطر بیشتری در سفرشان باشند.

برای اینکه دغدغه‌های طول مسیر را کم کنید، منطقی‌ترین کار این است که پیش از رسیدن به بندرعباس و ورود به جزیره، تکلیف محل اقامتتان را روشن کنید. چرخیدن در خیابان‌های قشم برای پیدا کردن یک جای خالی، آن هم بعد از ساعت‌ها رانندگی، فقط خستگی سفر را بیشتر می‌کند. برای حل این مسئله می‌توانید با استفاده از جاجیگا، می‌توانید پیش از شروع حرکت، عکس‌ بخش‌های مختلف خانه‌ها را بررسی کنید، امکانات را بسنجید، نظرات مسافرانی که قبلا آنجا مانده‌اند را بخوانید و در نهایت جای دلخواهتان را آنلاین رزرو کنید تا مستقیم و بدون معطلی به سمت مقصد نهایی برانید.

قشم ماه‌های پرالتهابی را در پس‌زمینه اخبار پشت سر گذاشت، اما هیچ‌وقت کرکره‌هایش را پایین نکشید. از بازگشت فعالیت ۲۴ ساعته لندینگ‌کرافت‌های اسکله لافت تا خنک شدن هوا و ترافیک دوباره ماشین‌های مسافران در بلوار ساحلی، همه جزئیات نشان می‌دهند که جنوب مثل همیشه آماده میزبانی است. مسافران همیشگی قشم خوب می‌دانند که این جزیره با تمام فراز و نشیب‌ها، همچنان یکی از در دسترس‌ترین و زنده‌ترین مقاصد سفر در ایران است و چرخ اقتصاد محلی آن با حضور همین مهمان‌هاست که می‌چرخد.

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