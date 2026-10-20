حضور ۱۰۴ کشور در مرحله مقدماتی امنیت سایبری المپیک فناوری ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، مرحله مقدماتی رقابت امنیت سایبری المپیک فناوری ۲۰۲۶ با مشارکت گسترده رقابت‌کنندگان داخلی و خارجی برگزار شد و تیم‌های حاضر برای کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی این رقابت به رقابت پرداختند.

در این مرحله، در مجموع ۲ هزار و ۷۸۷ رقابت‌کننده در قالب یک‌هزار و ۶۰۰ تیم حضور داشتند که از این میان، یک‌هزار و ۸۳۰ رقابت‌کننده خارجی در قالب یک‌هزار و ۳۶ تیم بین‌المللی برای حضور در رقابت ثبت‌نام کردند.

سجاد عباسی فشمی، مدیرکل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس با اشاره به گستره بین‌المللی این رقابت گفت: در این دوره، ثبت‌نام شرکت‌کنندگان از ۱۰۴ کشور انجام شد و برای نخستین‌بار مشارکت جغرافیایی در رقابت امنیت سایبری المپیک فناوری از مرز ۱۰۰ کشور عبور کرد.

وی افزود: در میان ثبت‌نام‌کنندگانی که کشور محل حضور آنها مشخص بوده است، ۶۹.۸ درصد ثبت‌نام‌ها به شرکت‌کنندگان بین‌المللی اختصاص داشته که این میزان مشارکت، یکی از شاخص‌های توسعه ابعاد بین‌المللی المپیک فناوری در دوره جدید است.

حضور تیم‌های برتر جهان در رقابت

یکی از ویژگی‌های مرحله مقدماتی امسال، حضور تیم‌های مطرح در رده‌بندی جهانی مسابقات CTF بود. بر اساس رتبه‌بندی جهانی CTFTime در زمان تهیه گزارش، تیم‌های دارای رتبه‌های اول، دوم، سوم و ششم جهان در میان تیم‌های برتر مرحله مقدماتی المپیک فناوری ۲۰۲۶ قرار گرفتند.

عباسی فشمی با اشاره به حضور تیم‌های مطرح بین‌المللی اظهار کرد: حضور تیم‌هایی در این سطح، علاوه بر ارتقای کیفیت فنی رقابت، امکان رقابت مستقیم استعدادهای ایرانی با تیم‌های مطرح جهانی امنیت سایبری را فراهم می‌کند.

در پایان مرحله مقدماتی نیز TeamH۴C از کره جنوبی که در زمان تهیه گزارش رتبه نخست جهانی CTFTime را در اختیار داشت، موفق شد جایگاه نخست این رقابت را به دست آورد.

فینال امنیت سایبری در تهران

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تیم‌ها و رقابت‌کنندگان برتر مرحله مقدماتی به مرحله نهایی المپیک فناوری ۲۰۲۶ راه پیدا می‌کنند. رقابت‌های نهایی امنیت سایبری در دو لیگ اصلی «هک سخت‌افزاری» و «هک برق‌آسا» برگزار خواهد شد.

در لیگ هک سخت‌افزاری، توانایی رقابت‌کنندگان در حوزه‌هایی همچون مهندسی معکوس و نفوذ به تجهیزات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و لیگ هک برق‌آسا نیز بر حل سریع چالش‌های تخصصی امنیت سایبری تمرکز دارد.

همچنین در ساختار رقابت‌های امنیت سایبری المپیک فناوری ۲۰۲۶، باگ‌بانتی به‌عنوان رقابت جانبی این حوزه در نظر گرفته شده است.

سومین دوره المپیک فناوری با تمرکز بر گسترش مشارکت بین‌المللی، ارتقای سطح فنی رقابت‌ها و ایجاد ارتباط میان استعدادهای داخلی و خارجی برگزار می‌شود و امنیت سایبری یکی از محورهای اصلی رقابتی آن است.

مرحله نهایی المپیک فناوری ۲۰۲۶ در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد شد و برگزیدگان رقابت‌های بین‌المللی امنیت سایبری در تهران به رقابت خود ادامه می‌دهند.