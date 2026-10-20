موسی غلامی در پاراجودو مدال برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، موسی غلامی، نماینده وزن منهای ۹۵ کیلوگرم ایران نابینایان و کم بینایان ایران در مسابقات پاراجودو بازی های پارااسیایی، در کلاس (J1) وزن ۹۵ کیلوگرم به روی تاتامی رفت. او در یک مبارزه‌ای کاملا برتر و با امتیاز ایپون، رقیب تاجیکستانی خود را شکست داد تا دومین مدال پاراجودوی ایران را به ارمغان بیاورد.



پیش از موسی غلامی، مهدی برچلو موفق به کسب مدال برنز وزن منهای ۸۱ کیلوگرم شده بود.



رضا غلامی دیگر نماینده ایران است که برای کسب عنوان سوم (نشان برنز) تلاش خواهد کرد.