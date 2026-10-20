نخستین اوراق گام به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سعیدرضا کوهی با تشریح ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی اظهار داشت: نظام بانکی کشور طی سال‌های اخیر با تحول جدی در حوزه ابزارهای نوین تأمین مالی روبه‌رو شده است. در شرایطی که منابع نقدینگی شبکه بانکی محدود بوده و پاسخ‌گویی به تقاضاهای بی‌شمار تسهیلاتی به شیوه‌های سنتی دشوار است، ابزارهایی چون اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بهترین راهکار برای مدیریت نقدینگی و هدایت هدفمند اعتبارات به سمت تولید واقعی به‌شمار می‌روند.

وی افزود: حوزه اعتباری بانک مسکن در راستای همسویی با دستورالعمل‌های بانک مرکزی، سیاست‌های اعتباری خود را با اولویت‌بخشی به تأمین مالی زنجیره تولید تدوین و ابلاغ کرد که خوشبختانه با همکاری حوزه‌های تخصصی، نخستین اوراق گام بانک با موفقیت صادر شد.

آغاز عملیات صدور اوراق گام

معاون مدیرعامل در امور اعتباری بانک مسکن با اشاره به جزئیات نخستین مرحله از صدور این اوراق تشریح کرد: نخستین انتشار اوراق گام بانک مسکن در سطح شبکه بانکی عملیاتی شد.

وی افزود: اولین اوراق گام به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال صادر شد تا نیاز سرمایه در گردش یکی از مجموعه‌های بزرگ تولیدی بدون فشار بر منابع نقدینگی بانک تأمین شود.

کوهی خاطرنشان کرد: این دستاورد مهم، حاصل تلاش، هم‌افزایی و پیگیری‌های مؤثر همکاران ذیربط بوده، که توانستند فرآیند فنی و اعتباری این ابزار جدید را با دقت و سرعت پیاده‌سازی کنند.

مزایای راهبردی اوراق گام؛ از رشد درآمدهای کارمزدمحور تا کنترل ریسک اعتباری

کوهی در ادامه به ابعاد و آثار اقتصادی اوراق گام اشاره کرد و گفت: اوراق گام صرفاً یک ابزار تسویه‌حساب نیست، بلکه زنجیره‌ای پایدار میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه پدید می‌آورد. این اقدام ضمن کاهش چشمگیر نیاز به تسهیلات نقدی جدید، از خلق پول تورم‌زا جلوگیری کرده و زمینه شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری بیشتر بر جریان گردش وجوه را فراهم می‌سازد.

وی ارتقای شاخص‌های مالی بانک را از دیگر ثمرات این ابزار برشمرد و تأکید کرد: توسعه استفاده از اوراق گام سبب تنوع‌بخشی به سبد خدمات بانک، جهش در راستای افزایش درآمدهای کارمزدمحور و غیرمشاع، کاهش ریسک‌های عملیاتی و جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری (NPL) می‌شود و می‌تواند به بهبود مدیریت ترازنامه بانک مسکن کمک شایانی کند.

معاون امور اعتباری بانک مسکن در پایان با تأکید بر استمرار این مسیر تصریح کرد: بهره‌گیری از این ابزار، نقطه آغازی بر توسعه خدمات تأمین مالی زنجیره ارزش در بانک مسکن است و تلاش داریم با استفاده از این روش، گام‌های بلندتری در راستای رونق تولید و اشتغال‌آفرینی برداریم.