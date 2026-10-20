به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دومین جلسه ارزیابی خدمات دهندگان فضای مجازی از منظر امنیت سایبری در راستای تحقق سند ارتقا امنیت سایبری مصوب سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی، به ریاست دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور دکتر محسن پاشا معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، دکتر پشم‌چی معاون بانک مرکزی، دکتر نوروززاده رئیس مرکز مدیریت افتا، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و مدیران بانک‌های کشور برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان مرکز افتای ریاست جمهوری، گزارشی از روند بررسی و ارزیابی اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در حوزه امنیت سایبری، ارائه کرده و رتبه بانک‌ها از نظر امنیت سایبری را به مدیران این بانک‌ها اعلام کرد.

براساس طرح رتبه بندی خدمات دهندگان فضای مجازی، قرار است جلساتی با هر گروه خدمات دهنده برگزار و پس از اعلام نتایج ارزیابی به این گروه‌ها، برای ایجاد رقابت سالم، خدمات‌دهندگان این حوزه‌ها فرصت یک ماهه برای ارتقای سطح خدمات خواهند داشت و پس از گذشت یک ماه، ارزیابی مجدد انجام شده و در نهایت نتایج به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

در همین راستا، مرحله نخست این طرح با ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی به دلیل فراگیری پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی در جامعه و اثرات مخرب پیامک‌های انبوه آزاردهنده و لینک‌های آلوده منجر به هک، پیشتر برگزار شده بود.

در اجرای طرح رتبه بندی امنیت سایبری خدمات دهندگان فضای مجازی، چهار دستگاه هماهنگ کننده شامل مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر همکاری دارند و این ارزیابی‌ها به صورت مستمر و در دوره‌های سه‌ماهه تکرار خواهد شد.