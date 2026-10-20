فیروزنیا از رهاسازی یک بهله لیل در طبیعت فیروزکوه خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد فیروزنیا، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از رهاسازی یک بهله لیل در زیستگاه طبیعی خود پس از طی مراحل مراقبتی و درمانی و اطمینان از توانایی ادامه حیات این پرنده در طبیعت خبر داد.

فیروزنیا با تشریح روند بازگشت این پرنده به طبیعت اظهار کرد: یک شهروند دوستدار محیط زیست، این پرنده شکاری را به اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تحویل داد تا اقدامات لازم برای بررسی وضعیت جسمانی و مراقبت از آن انجام شود.

وی افزود: کارشناسان پس از بررسی شرایط جسمانی پرنده و انجام اقدامات درمانی و مراقبتی موردنیاز، از بهبودی آن و توانایی پرواز و ادامه حیات در طبیعت اطمینان حاصل کردند و سپس لیل را در زیستگاه مناسب خود رهاسازی کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه با قدردانی از همکاری و مسئولیت‌پذیری شهروندان در زمینه حفاظت از حیات‌وحش تأکید کرد: تحویل به‌موقع جانوران آسیب‌دیده به ادارات حفاظت محیط زیست، نقش مهمی در درمان، بازگشت آن‌ها به زیستگاه طبیعی و صیانت از تنوع زیستی دارد.

فیروزنیا همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده جانوران آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی خودسرانه آن‌ها خودداری کنند و برای دریافت راهنمایی و انجام اقدامات تخصصی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.