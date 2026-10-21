به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، مطالعه محققان دانشگاه راکفلر و مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ، اسکن‌های PET/CT و سوابق پزشکی ۱۰۱۲۴۳ بزرگسال را با استفاده از یک ابزار تشخیص هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل کرد. شرکت‌کنندگانی که چربی قهوه‌ای قابل تشخیص داشتند، شیوع دیابت نوع ۲، بیماری قلبی، اضطراب و افسردگی کمتری نسبت به شرکت‌کنندگان بدون این نوع چربی داشتند.

چربی قهوه‌ای برای تولید گرما انرژی می‌سوزاند؛ چربی سفید آن را ذخیره می‌کند و درک این تفاوت اولین گام برای درک اهمیت این تحقیق است.

چربی سفید انرژی را ذخیره می‌کند. چربی قهوه‌ای آن را از طریق فرآیندی به نام گرمازایی می‌سوزاند و فعالیت آن به طور کلی با افزایش سن کاهش می‌یابد.

ابزار هوش مصنوعی، سوابق PET/CT را اسکن کرد تا چربی قهوه‌ای قابل تشخیص را در چندین ناحیه آناتومیکی، از جمله گردن، زیر بغل، قفسه سینه، ستون فقرات و شکم شناسایی کند. طبق این مطالعه، ناحیه زیر بغل ارتباط قوی‌تری با نتایج بهتر سلامت نشان داد.

شرکت‌کنندگانی که چربی قهوه‌ای قابل تشخیص داشتند، نسبت به شرکت‌کنندگانی که چربی قهوه‌ای قابل تشخیص نداشتند، کمتر به دیابت نوع ۲ یا بیماری قلبی مبتلا بودند. همچنین میزان اضطراب و افسردگی ثبت شده در آنها کمتر بود.

فعالیت ظاهری بیشتر چربی قهوه‌ای عموماً ارتباطات قوی‌تری با سلامت داشت. یافته سلامت روان قابل توجه بود.

نکته مهم این است که این مطالعه ارتباطات را شناسایی می‌کند و نمی‌تواند ثابت کند که چربی قهوه‌ای از مشکلات متابولیکی مانند دیابت، بیماری قلبی، اضطراب یا افسردگی جلوگیری می‌کند.

این مطالعه همچنین نشان داد افرادی که از قبل داروی فشار خون مصرف می‌کردند، احتمال بیشتری داشت که چربی قهوه‌ای قابل تشخیص را در اسکن‌های خود نشان دهند، که محققان را برای بررسی دقیق‌تر ترغیب کرد.

افرادی که مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین، دسته دارویی که شامل لوزارتان می‌شود، مصرف می‌کردند، احتمال بیشتری داشت که چربی قهوه‌ای قابل تشخیص را در اسکن‌های خود نشان دهند. این الگو باعث آزمایش‌های بعدی شد.

در سلول‌های چربی قهوه‌ای کشت‌شده، لوزارتان مستقیماً فعالیت متابولیک را افزایش داد. در موش‌ها، مصرف انرژی، مصرف اکسیژن و تولید دی‌اکسید کربن را افزایش داد که همگی نشانگر افزایش متابولیسم هستند. حیوانات وزن کم نکردند.

به نظر می‌رسد اثر چربی قهوه‌ای از طریق مسیرهای مولکولی جدا از مکانیسم فشار خون ایجاد شده توسط لوزارتان عمل می‌کند. این تمایز این احتمال را افزایش می‌دهد که محققان در نهایت بتوانند درمان‌های هدفمندی را توسعه دهند که چربی قهوه‌ای را بدون کاهش فشار خون در افرادی که به این اثر نیاز ندارند، فعال کنند، اگرچه طراحی چنین دارویی همچنان فرضی است.

از آنجا که داده‌ها از یک مرکز سرطان گرفته شده است که بیش از سه‌چهارم شرکت‌کنندگان زن هستند، میزان تعمیم این یافته‌ها به جمعیت وسیع‌تر محدود است. موش‌ها همچنین بسیار بیشتر از انسان‌های بالغ به چربی قهوه‌ای برای تنظیم حرارت وابسته هستند، بنابراین اثر متابولیکی در موش‌ها تضمین‌کننده اثر بالینی معناداری در انسان نیست.

محققان خاطرنشان می کنند لوزارتان برای کاهش وزن، فعال‌سازی چربی قهوه‌ای، اضطراب یا افسردگی تأیید یا توصیه نمی‌شود. اگر در حال حاضر لوزارتان را برای فشار خون مصرف می‌کنید، بر اساس این مطالعه، داروی خود را متوقف یا تنظیم نکنید. هرگونه تغییری باید با یک پزشک متخصص انجام شود.