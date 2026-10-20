طرح «همنوا» در دیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای مهارت، افزایش تعاملات اجتماعی و گسترش آموزش‌های اثربخش میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود و بر هم‌افزایی مربیان، مهارت‌آموزان و آموزش‌وپرورش استوار است.

وی از برگزاری کارگاه‌های مهارت‌محور، نمایشگاه تولیدات کارآموزان، نشست‌های تخصصی و همکاری با کارآفرینان در قالب این طرح خبر داد.

درویشی همچنین از اجرای دو حرفه مهارتی «تعمیر موتور خودرو مکانیکی» و «طراحی دوخت» برای دانش‌آموزان در مرکز دیر خبر داد و گفت: این برنامه در راستای ارتقای مهارت‌های عملی و افزایش اشتغال‌پذیری نسل جوان در حال برگزاری است.