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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

طرح «همنوا» در دیر آغاز شد

طرح «همنوا» در دیر آغاز شد

بوشهر- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دیر از آغاز طرح ملی «همنوا» با شعار «همدلی، مهارت، نوآوری و آینده‌سازی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین درویشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای مهارت، افزایش تعاملات اجتماعی و گسترش آموزش‌های اثربخش میان دانش‌آموزان اجرا می‌شود و بر هم‌افزایی مربیان، مهارت‌آموزان و آموزش‌وپرورش استوار است.

وی از برگزاری کارگاه‌های مهارت‌محور، نمایشگاه تولیدات کارآموزان، نشست‌های تخصصی و همکاری با کارآفرینان در قالب این طرح خبر داد.

درویشی همچنین از اجرای دو حرفه مهارتی «تعمیر موتور خودرو مکانیکی» و «طراحی دوخت» برای دانش‌آموزان در مرکز دیر خبر داد و گفت: این برنامه در راستای ارتقای مهارت‌های عملی و افزایش اشتغال‌پذیری نسل جوان در حال برگزاری است.

کد مطلب 6984131

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