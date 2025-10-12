به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی صبح یکشنبه در نشست با مدیر و معاونان آموزش و پرورش شهرستان گناوه با بیان اینکه این طرح با شعار «همدلی، مهارت، نوآوری و آیندهسازی» طراحی شده و بر محور ایجاد همافزایی میان مربیان، مهارتآموزان و آموزش و پرورش استوار است، افزود: در قالب طرح همنوا، برنامههایی چون برگزاری کارگاههای مهارتمحور، نمایشگاههای تولیدات کارآموزان، نشستهای تخصصی، و همکاری با کارآفرینان در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای گناوه با اشاره به ظرفیتهای اجرای این طرح در راستای توسعه بنیان مهارتی دانش آموزان اظهار کرد: همنوا فرصتی است برای به اشتراکگذاری تجربهها، ترویج فرهنگ مهارتآموزی و تقویت پیوند بین آموزش و اشتغال که انتظار میرود با اجرای این طرح، انگیزه مهارتآموزان افزایش یافته و زمینه ورود آنان به بازار کار بیش از پیش فراهم شود.
حسینی به اجرای ۸ حرفه مهارتی برای دانش آموزان در مراکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان خبر داد و گفت: در راستای ارتقای مهارتهای عملی و افزایش اشتغالپذیری نسل جوان، طرح توانمندسازی دانشآموزان با محوریت آموزشهای فنی و حرفهای در پنج هنرستان شهرستان گناوه اجرایی خواهد شد.
مهارت آموزی اساس توسعه اشتغال پایدار در جامعه است
مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه نیز با بیان اینکه مهارت آموزی اساس توسعه اشتغال پایدار در جامعه است، گفت: این طرح با هدف آمادهسازی دانشآموزان برای ورود به بازار کار و تقویت روحیه کارآفرینی، با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و درهنرستانهای فنی از اول آبان آغاز خواهد شد.
عبدالله باور به مزیتهای طرح همنوا اشاره کرد و افزود: در قالب این برنامه، دانشآموزان پایههای مختلف تحصیلی با مهارتهایی همچون فناوری اطلاعات، صنایع دستی، برق، مکانیک، خیاطی، طراحی، و مهارتهای نوین مشاغل خدماتی آشنا میشوند.
وی تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش بر این باورند که توسعه آموزشهای مهارتی در کنار آموزشهای نظری، گامی مؤثر در جهت تحقق شعار «مدرسه، مهارت، اشتغال» و پاسخگویی به نیازهای بازار کار آینده کشور است.
نظر شما