برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر در مهدیشهر

جعفر حاجی ملک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزان در شهرستان مهدیشهر خبر داد و ابراز کرد: این رویداد ورزشی در رشته‌های مختلف به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آموزشگاه متوسطه دوم دخترانه سعدالدین میزبان این رویداد ویژه دانش آموزان دختر است، افزود: دانش آموزان در رشته های مختلف از جمله ورزش‌های توپ و تور، دارت، آمادگی جسمانی و ... با هم رقابت می کنند.

رئیس آموزش و پرورش مهدیشهر ترویج نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزش دانش آموزی شهرستان را محور و هدف اصلی این رویداد ورزشی دانست.

مالک احمدی همچنین گفت: در این رویداد ورزشی، ظرفیت های ورزش دانش آموزی شهرستان مهدیشهر هم به نمایش گذاشته می شود.

وی در ادامه از ترویج رشته های ورزشی در مدارس شهرستان مهدیشهر خبر داد و افزود: امسال برای نخستین بار در هنرستان شهید کیپور مهدیشهر رشته تربیت بدنی ویژه پسران هم ایجاد شده و در پایه دهم جذب دانش آموز را داشتیم که در کنار هنرستان دخترانه، می‌توانند به پرورش استعدادهای ورزش دانش آموزی کمک کنند.