به گزارش خبرنگار مهر، مظفری علیشائی ظهر سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: برای تأمین اعتبار پروژه‌های نیمه‌تمام، ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و منابع مالیاتی بررسی شده است تا طرح‌هایی که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن‌ها می‌گذرد، به سرانجام برسند.

وی افزود: برای هفت پروژه ورزشی، در مجموع ۱۹۱ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده و رایزنی با کارخانه‌داران، برخی تیم‌های ورزشی و مدیرکل امور مالیاتی استان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود ادامه دارد.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت است

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به تعدادی از طرح‌های در دست پیگیری گفت: تکمیل سالن سنگ‌نوردی، سالن ورزش‌های رزمی آوج، استخر شال، استخر آبی و سالن اردلان از جمله برنامه‌های این اداره‌کل است. همچنین تکمیل خوابگاه‌های ورزشی با توجه به میزان پیشرفت هر پروژه دنبال می‌شود.

علیشائی با بیان اینکه برخی از این طرح‌ها از دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ باقی مانده‌اند، افزود: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مختلف، پروژه‌ها را اولویت‌بندی و برای تکمیل آن‌ها اقدام کنیم.

وی همچنین از پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل پنج پروژه ورزشی روستایی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارند و برای تکمیل آن‌ها حدود ۵۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. در این زمینه مکاتباتی با دفتر امور روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری انجام شده است.

حمایت از ورزش حرفه‌ای با محدودیت قانونی روبه‌روست

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به مشکلات تأمین مالی تیم‌های حرفه‌ای گفت: در حوزه ورزش همگانی و قهرمانی، امکان ورود و هزینه‌کرد دستگاه‌های ورزشی وجود دارد، اما حمایت مستقیم دولت از ورزش حرفه‌ای با محدودیت‌های قانونی مواجه است و تأمین منابع این بخش تا حد زیادی به مشارکت بخش خصوصی وابسته است.

وی افزود: مشوق‌های موجود برای ترغیب صنایع به سرمایه‌گذاری در ورزش کافی نیست و بخشی از ظرفیت‌های بخشودگی مالیاتی نیز بیشتر به سمت توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های فیزیکی هدایت می‌شود.

علیشائی با اشاره به پیگیری منابع مورد نیاز تیم‌های ورزشی استان گفت: برای حمایت از تیم والیبال و سایر تیم‌ها نیز رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌ها، منابع مورد نیاز را تأمین کنیم.

رویکرد بومی‌سازی در حمایت از تیم فوتسال

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط تیم فوتسال پردیس اظهار کرد: هدف این است که ضمن حفظ تیم و جایگاه آن در رقابت‌ها، ترکیب تیم به سمت استفاده بیشتر از بازیکنان بومی حرکت کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین افزود: حضور تیم در لیگ برتر می‌تواند فرصتی برای دیده‌شدن استعدادهای پایه استان و فراهم‌شدن زمینه انتقال بازیکنان مستعد به سطوح بالاتر باشد. در همین راستا، مساعدت ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری برای حمایت از تیم مطرح شده است.

میزبانی ورزشی با رویکرد گردشگری و اقتصادی

علیشائی با تأکید بر اینکه آثار ورزش به رقابت‌های فنی محدود نمی‌شود، گفت: میزبانی مسابقات می‌تواند به رونق گردشگری، افزایش فعالیت اقتصادی و تقویت نشاط اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به تجربه برگزاری برخی مسابقات در استان افزود: حضور ورزشکاران، مربیان و همراهان آنان، ظرفیت اقامتی شهر را فعال می‌کند و به همین دلیل توسعه میزبانی‌های ورزشی با رویکرد گردشگری در دستور کار قرار گرفته است.

پارک‌ها می‌توانند به پایگاه‌های اجتماعی و ورزشی تبدیل شوند

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به ظرفیت فضاهای سبز استان اظهار کرد: مسئله فقط میزان سرانه فضای سبز نیست، بلکه باید از این فضاها برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی استفاده مؤثرتری شود.

وی پیشنهاد کرد هر پارک با برخورداری از متولی و سازوکار مدیریتی مشخص، به پایگاهی برای فعالیت‌های اجتماعی، آموزش و ارتقای آمادگی جسمانی شهروندان تبدیل شود.

علیشائی افزود: در این زمینه، الگوی پیشنهادی با برخی شهرداران مطرح شده و تعدادی از آن‌ها نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند.