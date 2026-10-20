به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی در شورای اداری شیروان صبح سه‌شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: سامانه «فواد ۱۲۸» ابزاری برای شناسایی مشکلات، اصلاح فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.

وی در ادامه افزود: باید مثل پروانه دور مردمی که بیش از هشت ماه در سخت‌ترین شرایط پای کار نظام ایستاده‌اند، بچرخیم و نوکری آنان را کنیم.

فرماندار شیروان تصریح کرد: رعایت مشارکت‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی به مردم از اصول حکمرانی شهری است و عدم رعایت آن به مانند کمبود یک عضو حیاتی بدن است.

احمدی با اشاره به تمرکزگرایی در سطح استان خاطرنشان کرد: ملزم کردن دبیران کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها جهت تشخیص و تخصیص اعتبارات در بحث بودجه، خواسته ما از سازمان مدیریت است تا مانع این تمرکزگرایی شود

وی در پایان با تقدیر از مدیرانی که در شرایط سخت کنونی کار می‌کنند، گفت: با تاب‌آوری مدیران و مردم در شرایط کنونی از این بحران عبور خواهیم کرد.