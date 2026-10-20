به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون کارگری که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر و جمعی از کارفرمایان برگزار شد، با اشاره به استقامت فعالان عرصه تولید در برابر توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: با وجود تلاش دشمنان برای ضربه‌زدن به مراکز کارگری و واحدهای صنعتی، کارفرمایان استان در سخت‌ترین شرایط با در اولویت قرار دادن صیانت از حقوق کارگران، اجازه ندادند اهداف شوم بدخواهان محقق شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر اینکه کارفرمایان قاعده اصلی مثلث سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در تنظیم و صیانت از حقوق کارگران هستند، افزود: جامعه کارگری نیز با نجابت، صبر و مقاومت جانانه، به حفظ تعادل در جامعه کمک کردند و حمایت‌های لحظه‌به‌لحظه استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نقش بسزایی در پیگیری مسائل کارگری داشته است.

پروانه به مصوبه راهبردی کمیسیون کارگری استان در زمینه تغییر رویکرد نظارتی اشاره کرد و گفت: برخلاف رویه‌های سنتی که تمرکز خود را صرفاً بر اعمال قانون و برخورد با واحدهای متخلف معطوف می‌کردند، بر اساس تدبیر معاون سیاسی امنیتی استانداری، شناسایی و تجلیل ویژه از کارفرمایان قانون‌مند، دارای انضباط کاری، پرداخت‌کنندگان به‌موقع حقوق و بیمه، و رعایت‌کنندگان نظام‌های ایمنی در دستور کار قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همکاری کانون کارفرمایی استان، شاخص‌های ارزیابی تدوین و کارفرمایان برتر در سه سطح کارگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در سطح استان شناسایی شدند که در ادامه، معاون روابط کار اداره کل گزارشی از فرآیند انتخاب و شاخص‌های این طرح را ارائه کرد.