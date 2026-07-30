پروانه: اختلافات کارگری در بوشهر روند کاهشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه ظهر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار بوشهر از مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: تعامل و همدلی میان دستگاههای اجرایی و شرکای اجتماعی، زمینه بهبود شاخصهای حوزه کار و اشتغال در استان را فراهم کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه قانون کار بر سهجانبهگرایی میان دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید دارد، عنوان کرد: تشکلهای کارگری، کارفرمایی و تعاونیهای استان در فضایی مبتنی بر تعامل و همکاری، نقش مؤثری در اجرای سیاستهای حوزه کار ایفا کردهاند و این همدلی نتایج قابل توجهی در شاخصهای عملکردی استان به همراه داشته است.
وی افزود: نرخ بیکاری استان بوشهر در سال ۱۴۰۴ به ۶.۶ درصد رسیده، در حالی که میانگین نرخ بیکاری کشور ۷.۵ درصد بوده است. همچنین شهرستانهای جنوبی استان از جمله عسلویه، کنگان و جم به دلیل فعالیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، از شرایط مطلوبتری در حوزه اشتغال برخوردار هستند.
پروانه با اشاره به رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه سازش میان کارگران و کارفرمایان، تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد پروندههای رسیدگی شده در مراجع حل اختلاف با صلح و سازش طرفین به پایان رسیده و میانگین زمان رسیدگی نیز از ۲۸ روز به کمتر از ۲۰ روز کاهش یافته است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و آسیبهایی که برخی واحدهای تولیدی با آن روبهرو شدند، روند اختلافات کارگری در استان افزایش پیدا نکرد و حتی در مقایسه با سال گذشته کاهش داشت که این موضوع نتیجه وفاق، همدلی و همکاری میان کارگران، کارفرمایان و مجموعه دولت است.
وی با تأکید بر اهمیت رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور، بیان کرد: استان بوشهر به دلیل استقرار صنایع بزرگ، شرایط ویژهای در این حوزه دارد و بیش از ۹ هزار درخواست برای بررسی در کمیتههای مشاغل سخت و زیانآور ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به شاغلان منطقه پارس جنوبی است.
پروانه ادامه داد: حذف عوامل آلایندگی محیط کار از واحدهای مشمول، در راستای سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و این اقدام با هدف صیانت از سلامت نیروی کار و ارتقای ایمنی محیطهای کاری در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به اجرای گشتهای مشترک ساختمانی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث کار در کارگاههای ساختمانی رخ میدهد و به همین دلیل گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله نظام مهندسی، شهرداریها و دیگر نهادهای مسئول به صورت مستمر در استان برگزار میشود تا از بروز حوادث و مخاطرات شغلی جلوگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان استانی، تشکلهای کارگری، کارفرمایی و تعاونیها، بر استمرار همکاری و همافزایی برای حفظ اشتغال، ارتقای امنیت شغلی و بهبود شاخصهای بازار کار در استان بوشهر تأکید کرد.
نظر شما