جهانیان: حقوق معوق کارگران عسلویه باید در اولویت پرداخت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون کارگری استان بوشهر به میزبانی شهرستان عسلویه و با حضور احسان جهانیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیسیون کارگری استان، فرمانداران عسلویه و کنگان، مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران عامل صنایع و شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
جهانیان در این نشست با قدردانی از مدیران صنایع و شرکتهای منطقه برای تلاش در ایام جنگ، بازسازی واحدهای آسیبدیده و صیانت از نیروی انسانی در شرایط دشوار اخیر اظهار کرد: حقوق کارگران بهعنوان دیون ممتاز باید در اولویت پرداخت قرار گیرد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تسریع در پرداخت مطالبات کارگران افزود: سازوکار «حساب مشترک» میان کارفرما و پیمانکار میتواند در چارچوب قانون، به پرداخت منظمتر حقوق کارگران کمک کند.
رئیس کمیسیون کارگری استان بوشهر با انتقاد از تأخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق برخی شرکتهای پیمانکاری بیان کرد: استمرار معوقات مزدی قابل قبول نیست و شرکتهایی که بهطور مستمر با تأخیر در پرداخت حقوق کارگران مواجه هستند، باید مسئولیت قانونی خود را جدی گرفته و برای رفع این مشکل اقدام کنند.
ضرورت آموزش نیروی بومی برای صنایع پارس
جهانیان همچنین بر ضرورت برنامهریزی برای آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع با اولویت نیروهای بومی تأکید کرد و گفت: شرکتها باید نیازهای مهارتی و شغلی آینده خود را اعلام کنند تا با همکاری مراکز آموزش فنی و حرفهای، نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با این نیازها تربیت شود.
وی استفاده از ظرفیتهای داخلی شرکتها برای رسیدگی به مطالبات کارگران و حل مسائل موجود را ضروری دانست و بر تقویت گفتوگو و تعامل میان کارگران، کارفرمایان و مدیران صنایع تأکید کرد.
در این نشست، مدیران صنایع منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز مسائل و مشکلات موجود در حوزه کارگری را مطرح کردند و هماهنگیهایی برای رفع بخشی از این مشکلات انجام شد.
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