به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه مجسمه‌های پوشیدنی صبا کریم‌خانی، شامل آثاری است که با استفاده از نقره و سنگ‌های قیمتی و با تکنیک‌های ساخت دستی خلق شده‌اند. در این آثار، عناصر و روایت‌های برگرفته از شاهنامه و نقوش و شخصیت‌های نگارگری ایرانی، زمینه‌ای برای شکل‌گیری آثاری در مرز میان زیور و مجسمه فراهم کرده‌اند.

حرکت، ساختار و قابلیت استفاده از آثار به‌عنوان زیور، در کنار ارزش مستقل هنری آنها، از ویژگی‌های این مجموعه است؛ مجموعه‌ای که با نگاهی معاصر به روایت‌های کهن ایرانی، امکان مواجهه‌ای تازه با جهان تصویری و اسطوره‌ای ایران را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه از اول تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در باغ‌موزه هنر ایرانی برگزار خواهد شد.