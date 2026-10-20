رستمی: تحقق شعار «هر ایرانی، یک امدادگر» نیازمند مشارکت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین رستمی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی مسابقات رفاقت یاس که در سالن جلسات اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی برگز با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک در سطوح استانی، منطقه‌ای و ملی، اظهار کرد: تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه، مستلزم توسعه آموزش‌های امدادی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر با برخورداری از شبکه گسترده پایگاه‌های امدادونجات و خانه‌های هلال در مناطق مختلف استان، ظرفیت مناسبی برای توسعه آموزش‌های همگانی و ارتقای آمادگی مردم در مواجهه با حوادث و بحران‌ها دارد.

رستمی آموزش را یکی از ارکان اصلی افزایش تاب‌آوری اجتماعی دانست و تصریح کرد: گسترش جذب اعضا و تقویت شبکه‌سازی می‌تواند زمینه دسترسی گروه‌های بیشتری از جامعه به آموزش‌های امدادی را فراهم کند و مشارکت آنان را در فعالیت‌های داوطلبانه افزایش دهد.

وی با اشاره به ظرفیت دختران عضو طرح یاس در فعالیت‌های اجتماعی و امدادی، بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور فعال‌تر آنان در برنامه‌های داوطلبانه تأکید کرد و گفت: تحقق شعار «هر ایرانی، یک امدادگر» نیازمند ترویج فرهنگ امدادگری و مشارکت همگانی در آموزش‌های امدادی است.