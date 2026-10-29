مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به پایان فعالیت گروه های جهادی در خراسان شمالی اظهار کرد: گروه جهادی کیمیاگران از ۲۳ مهرماه فعالیت خود را در خراسان شمالی آغاز کرد و با حضور در تمامی شهرستان استان و برپایی اردوهای جهادی در ادارات کمیته امداد، خدمات رایگان بینایی‌سنجی را به مددجویان و نیازمندان ارائه داد.

وی با قدردانی از برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این اردوها افزود: فراهم شدن زمینه حضور گروه‌های جهادی و ارائه خدمات تخصصی به نیازمندان، گامی مؤثر در ارتقای سلامت و کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به مجموع خدمات ارائه‌شده از ابتدای فعالیت این قرارگاه در استان گفت: طی برگزاری این اردوی جهادی، ۳ هزار و ۷۳۱ نفر از خدمات ویزیت و بینایی‌سنجی بهره‌مند شده‌اند و برای ۳ هزار و ۴۵۰ نفر نیز عینک تجویز شده است.

الهی‌راد ادامه داد: افراد نیازمند به عینک، فریم و قاب موردنظر خود را در محل برگزاری اردو انتخاب کرده‌اند و عینک‌های تجویزشده پس از آماده‌سازی، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی افزود:مجموع هزینه انجام‌شده برای ارائه این خدمات، ۲۹ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال بوده است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و گروه جهادی کیمیاگران تأمین شد.

الهی راد همچنین از شناسایی ۸۰ نفر از مددجویان دارای بیماری‌های چشمی در جریان معاینات خبر داد و گفت: با پیگیری همکاران کمیته امداد و معرفی این افراد از طریق مددکاران، روند درمان آنان تا حصول بهبودی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در آخرین روز فعالیت این گروه جهادی در شهر لوجلی افزود: دانش‌آموزان مدارس این شهر نیز به‌صورت گروهی در محل برگزاری اردو حضور یافتند و خدمات بینایی‌سنجی برای آنان انجام شد. برای دانش‌آموزانی که به عینک نیاز داشتند نیز عینک تجویز شده است که پس از آماده‌سازی در اختیارشان قرار می‌گیرد.