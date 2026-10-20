رفع موانع اجرایی سد زمکان و بررسی تأمین آب گهواره

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی، عصر سه‌شنبه در بازدید میدانی از پروژه سد زمکان و نشست بررسی روند اجرای آن، مسائل فنی و اجرایی طرح را با حضور مشاور، پیمانکار و دیگر عوامل پروژه بررسی کرد.

در این نشست، مشاور گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی سد و مشکلات فنی ارائه داد و پیمانکار نیز محدودیت‌های موجود در مسیر اجرای عملیات را تشریح کرد. حاضران درباره راهکارهای عملی برای برطرف کردن موانع و فراهم‌سازی شرایط ادامه فعالیت‌ها تبادل نظر کردند.

درویشی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات پروژه اظهار کرد: هماهنگی مؤثر میان ارکان طرح و رفع موانع اجرایی باید با جدیت دنبال شود تا عملیات مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود.

وی افزود: تسریع در عملیات حفاری و تزریق و همچنین پیگیری اقدامات مرتبط با فلوم، از اولویت‌های فنی و اجرایی پروژه سد زمکان است و لازم است این بخش‌ها با توجه به شرایط طرح مورد پیگیری قرار گیرند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تأمین آب شرب شهر گهواره در شرایط اضطراری مطرح شد و راهکار پیشنهادی برای تأمین آب مورد نیاز این شهر مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و شرکت آب و فاضلاب، ابعاد فنی و اجرایی این پیشنهاد را ارزیابی کنند تا پس از جمع‌بندی کارشناسی، درباره نهایی‌سازی آن تصمیم‌گیری شود.

همچنین مقرر شد پیگیری موانع اجرایی سد زمکان با هدف دستیابی به نتایج مورد انتظار تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه یابد. امکان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده تا دی‌ماه امسال نیز در صورت فراهم بودن شرایط فنی و اجرایی بررسی و دنبال خواهد شد.

این بازدید با هدف ارزیابی میدانی پیشرفت طرح، بررسی مشکلات موجود و تعیین مسیر پیگیری اقدامات فنی انجام شد؛ موضوعی که در کنار تسریع اجرای سد زمکان، بررسی راهکارهای تأمین اضطراری آب شرب شهر گهواره را نیز در بر می‌گیرد.