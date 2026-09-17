به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر پنجشنبه در نشست بررسی و پیگیری طرح‌های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای شهرستان هرسین که با حضور وحید احمدی نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه شهرستان‌های استان باید متناسب با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های هر منطقه دنبال شود.

وی افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار، متوازن و همه‌جانبه در استان کرمانشاه باشد و بخش‌های مختلفی همچون تجارت، گردشگری، کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان هرسین گفت: بخش قابل توجهی از صنایع مهم استان در حوزه‌های آهن و فولاد، پتروشیمی، نساجی، قند، شیر و لبنیات در این شهرستان مستقر هستند و فعالیت آنها در تولید و ایجاد اشتغال استان نقش قابل توجهی دارد.

نجفی هرسین را یکی از نقاط مهم در مسیر ارتباطی کرمانشاه با بندر امام خمینی (ره) و جنوب کشور عنوان کرد و ادامه داد: قرار گرفتن این شهرستان در مسیر کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه هرسین و در سطح کلان‌تر برای استان ایجاد کرده است.

وی در ادامه از پیگیری‌های وحید احمدی نماینده مردم شرق استان در زمینه طرح‌های عمرانی و زیرساختی قدردانی کرد و گفت: طی این مدت موضوعاتی از جمله تأمین آب شرب، تکمیل بزرگراه، راه‌های روستایی و طرح نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین به روند اجرای طرح ۶۸۶ واحدی نهضت ملی مسکن هرسین اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات مناسبی برای رفع موانع این پروژه و افزایش سرعت عملیات اجرایی صورت گرفته و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید اجرای همزمان شبکه آب شرب، فاضلاب و گاز این مجموعه را در دستور کار قرار دهند.

نجفی تأمین پایدار آب شرب شهر هرسین را یکی از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان دانست و بیان کرد: برای دریافت مجوز ماده ۲۳ این پروژه، پیگیری‌هایی از سوی نماینده شرق استان در دیدار با معاون اجرایی رئیس‌جمهور و همچنین مدیریت ارشد استان از طریق رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است.

وی تصریح کرد: موضوع قرار گرفتن طرح تأمین آب شرب پایدار هرسین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در حال پیگیری است و امیدواریم با نهایی شدن این فرآیند، امکان اجرای پروژه فراهم شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع تخصیص آب سد بیستون نیز گفت: این مسئله در حال پیگیری است و اجرای طرح می‌تواند به کاهش تنش آبی در شرق استان و کاهش میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی کمک کند.

نجفی درباره تأمین آب روستاهای شهرستان هرسین نیز اظهار کرد: طرح‌هایی از جمله حفر چاه و احداث مخازن ذخیره آب برای تأمین آب شرب روستایی در دست اجراست و با توجه به اهمیت موضوع باید تلاش شود این پروژه‌ها پیش از آغاز تابستان سال آینده به پایان برسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های حوزه راه اشاره کرد و افزود: هرسین در مسیر کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام قرار دارد و تکمیل این محور می‌تواند آثار مهمی بر توسعه شهرستان و استان کرمانشاه داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: مسئولیت تکمیل کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است و بخشی از این مسیر در استان کرمانشاه قرار دارد.

نجفی گفت: مطالعات احداث تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی هرسین به پایان رسیده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است، همچنین مطالعات احداث ۱۴ کیلومتر از بزرگراه هرسین ـ نورآباد انجام شده و انتظار می‌رود شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این پروژه‌ها را آغاز کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست مسائل مختلف حوزه‌های شهری و روستایی شهرستان هرسین مورد بررسی قرار گرفت و برای پیگیری و رفع آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.