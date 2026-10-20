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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

کشف و ضبط بیش از ۴۰۰ قرص برنج قاچاق در لرستان

کشف و ضبط بیش از ۴۰۰ قرص برنج قاچاق در لرستان

خرم‌آباد- بیش از ۴۰۰ عدد قرص برنج غیرمجاز و قاچاق در جریان گشت مشترک بازرسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دستگاه‌های اجرایی و انتظامی استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای مقابله با عرضه غیرمجاز قرص برنج و صیانت از سلامت عمومی شهروندان، گشت مشترکی با حضور بازرسان بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کارشناسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان اماکن و نیروی انتظامی و سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در جریان این عملیات نظارتی، بیش از ۴۰۰ عدد قرص برنج غیرمجاز و قاچاق کشف و ضبط شد.

ارجاع پرونده به مراجع ذی‌صلاح

بر اساس اعلام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، پس از تکمیل مستندات و طی تشریفات قانونی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

همچنین بازرسی‌ها و گشت‌های مشترک با هدف مقابله با عرضه و نگهداری غیرمجاز قرص برنج، به‌صورت مستمر در شهرستان‌های مختلف استان ادامه دارد.

کد مطلب 6984496

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