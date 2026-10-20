کشف انبار مواد غذایی فاسد در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تعزیرات حکومتی لرستان اعلام کرد: در جریان گشت مشترک نظارتی به ریاست صادق جوانمرد و با حضور بازرسان دستگاه‌های نظارتی، در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵ یک انبار بزرگ و غیرمجاز دپوی مواد غذایی در شهرستان سلسله شناسایی و پلمب شد.

در بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی از انواع اقلام خوراکی و آشامیدنی شامل دلستر، نوشابه، دوغ، آب‌معدنی، نوشابه انرژی‌زا، چای و انواع کیک تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف و ضبط شد.

دستکاری تاریخ مصرف کالاها با دستگاه تاریخ‌زن

بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فرد متخلف با استفاده از دستگاه تاریخ‌زن و قیمت‌زن، پس از پاک‌کردن تاریخ تولید و انقضای اصلی کالاها، تاریخ‌های جعلی و قیمت‌های جدید روی محصولات درج می‌کرده و آن‌ها را برای عرضه به بازار مصرف آماده می‌ساخته است.

بر اساس اعلام تعزیرات حکومتی، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های تاریخ‌زن و قیمت‌گذاری در چارچوب ضوابط مربوط، به واحدهای تولیدی مجاز محدود است و وجود این تجهیزات در واحدهای توزیع و پخش، تخلف محسوب می‌شود.

همچنین بررسی‌ها نشان داده است که فرد متخلف بدون دریافت پروانه کسب و بدون ثبت انبار در سامانه‌های قانونی فعالیت می‌کرده است.

هشدار فوری به فروشندگان و اصناف سلسله

تعزیرات حکومتی لرستان در پی این کشف، از اصناف و فروشندگان شهرستان سلسله خواست در صورت خریداری کالا از این انبار، از عرضه و فروش آن‌ها خودداری کنند و موضوع را برای رسیدگی و جمع‌آوری اقلام به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اطلاع دهند.

پرونده این تخلف نیز برای طی مراحل قانونی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفته است.