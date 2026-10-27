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۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۶

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری

شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری

اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6992089

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