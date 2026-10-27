https://mehrnews.com/x3ds9J ۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6992089 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۶ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در دویست و چهل و یکمین شب تجدیدعهد با رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6992089 کپی شد مطالب مرتبط روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۴۰ شب خروش مردم دیار آفتاب ۲۴۰ شب پایداری؛ تجدیدعهد مردم خمین با آرمانهای انقلاب دویست و چهلمین اجتماع حماسی مردم محلات در تجدیدمیثاق با رهبری شکوه حضور مردم دلیجان در شب ۲۳۷ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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