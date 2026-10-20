به گزارش خبرگزاری مهر، نواب چگینی در جریان بازدید از حوزه آبخیز قلعه‌نصیر شهرستان معمولان با هدف بررسی ظرفیت‌های اجرای طرح هوشمندسازی و پایش آنلاین جنگل‌های بلوط با تشریح ظرفیت‌های طبیعی و جنگلی حوزه آبخیز «قلعه‌نصیر»، بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت هوشمند از جنگل‌های بلوط، پایش مستمر سلامت درختان و پیشگیری از تهدیدهای زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین منابع طبیعی و دانشگاه لرستان، گفت: یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه دانشگاه لرستان و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، هوشمندسازی و پایش آنلاین این حوزه آبخیز با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان، گفت: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، استقرار تجهیزات پایش میدانی برای اندازه‌گیری و ثبت شاخص‌های محیطی از جمله دما، رطوبت و سرعت باد، همچنین رصد آفات بلوط و بررسی وضعیت سلامت درختان جنگلی در دستور کار قرار دارد.

چگینی،افزود: دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت جنگل‌ها می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تنش‌های محیطی، تشخیص به‌موقع آفات و بیماری‌ها و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای حفاظت مؤثرتر از منابع طبیعی کمک کند.

استفاده از پهپادها برای پایش عرصه‌های جنگلی

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های فناورانه و تقویت امکانات عملیاتی منطقه نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این همکاری است. در این زمینه، استفاده از تجهیزات نوین از جمله پهپادها برای پایش عرصه‌های جنگلی و شناسایی کانون‌های آلودگی و آفات پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان، گفت: همچنین، استفاده از قابلیت‌های مرتبط با محلول‌پاشی هدفمند در مراحل بعدی، از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در توسعه همکاری‌های آینده عنوان شده است.

توانمندسازی جوامع محلی و توسعه پایدار

چگینی، تصریح کرد: توانمندسازی جوامع محلی، توسعه اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود؛ اهدافی که تحقق آن‌ها به پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه، فناوری‌های نوین، توان اجرایی دستگاه‌های متولی و مشارکت مردم منطقه وابسته است.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه می‌تواند زمینه ارتقای حفاظت از جنگل‌های بلوط، افزایش توان پایش و مدیریت منابع طبیعی و فراهم‌شدن بستر مناسب برای توسعه پایدار در حوزه آبخیز قلعه‌نصیر شهرستان معمولان را فراهم کند.