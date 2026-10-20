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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۹

پایش هوشمند جنگل‌های بلوط معمولان

پایش هوشمند جنگل‌های بلوط معمولان

معمولان- سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان از پایش هوشمند جنگل‌های بلوط منطقه «قلعه‌نصیر» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نواب چگینی در جریان بازدید از حوزه آبخیز قلعه‌نصیر شهرستان معمولان با هدف بررسی ظرفیت‌های اجرای طرح هوشمندسازی و پایش آنلاین جنگل‌های بلوط با تشریح ظرفیت‌های طبیعی و جنگلی حوزه آبخیز «قلعه‌نصیر»، بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای حفاظت هوشمند از جنگل‌های بلوط، پایش مستمر سلامت درختان و پیشگیری از تهدیدهای زیست‌محیطی تأکید کرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین منابع طبیعی و دانشگاه لرستان، گفت: یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه دانشگاه لرستان و اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، هوشمندسازی و پایش آنلاین این حوزه آبخیز با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نوین است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان، گفت: بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، استقرار تجهیزات پایش میدانی برای اندازه‌گیری و ثبت شاخص‌های محیطی از جمله دما، رطوبت و سرعت باد، همچنین رصد آفات بلوط و بررسی وضعیت سلامت درختان جنگلی در دستور کار قرار دارد.

چگینی،افزود: دریافت اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت جنگل‌ها می‌تواند به شناسایی سریع‌تر تنش‌های محیطی، تشخیص به‌موقع آفات و بیماری‌ها و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی برای حفاظت مؤثرتر از منابع طبیعی کمک کند.

استفاده از پهپادها برای پایش عرصه‌های جنگلی

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های فناورانه و تقویت امکانات عملیاتی منطقه نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این همکاری است. در این زمینه، استفاده از تجهیزات نوین از جمله پهپادها برای پایش عرصه‌های جنگلی و شناسایی کانون‌های آلودگی و آفات پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان، گفت: همچنین، استفاده از قابلیت‌های مرتبط با محلول‌پاشی هدفمند در مراحل بعدی، از جمله زمینه‌های قابل پیگیری در توسعه همکاری‌های آینده عنوان شده است.

توانمندسازی جوامع محلی و توسعه پایدار

چگینی، تصریح کرد: توانمندسازی جوامع محلی، توسعه اقتصادی منطقه و تقویت امنیت غذایی از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌رود؛ اهدافی که تحقق آن‌ها به پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه، فناوری‌های نوین، توان اجرایی دستگاه‌های متولی و مشارکت مردم منطقه وابسته است.

وی ادامه داد: اجرای این برنامه می‌تواند زمینه ارتقای حفاظت از جنگل‌های بلوط، افزایش توان پایش و مدیریت منابع طبیعی و فراهم‌شدن بستر مناسب برای توسعه پایدار در حوزه آبخیز قلعه‌نصیر شهرستان معمولان را فراهم کند.

کد مطلب 6984517

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