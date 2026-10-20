انتقاد بطحایی از رویکرد سنتی آموزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کشور، سیدمحمد بطحایی در نشست فعالان رسانه، آموزش و کسب و کار در فضای مجازی با اشاره به حوزه تخصصی حاضران در این نشست ادامه داد: من که همچنان افتخار معلمی دارم نیز تأیید می‌کنم که نظام آموزش ما از جهات مختلف دچار اختلال است و نیروی انسانی متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی تربیت نمی‌کند.

وی افزود: مهمترین اختلالی که نظام آموزش با آن مواجه است، همین نبودتناسب است که آموزش‌های غیررسمی را به سبد یادگیری جامعه اضافه کرده است.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: مدرسه نباید صرفاً مکانی برای حفظ کردن مفاهیم باشد، بلکه باید جایی باشد که بچه‌ها زندگی در کنار هم را بیاموزند، مسائل را منطقی حل کنند، یادبگیرند چگونه به آب و خاک خود عشق بورزند، چگونه به بزرگترها احترام بگذارند و چگونه به محیط زیست توجه کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که دانش‌آموزان و دانشجویان، علاوه بر دانش نظری، مهارت‌های عملی زندگی و ارتباط موثر را نیز بیاموزند.

بطحایی ضمن تاکید بر نقش وزارت کشور به عنوان کانون همفکری فعالان اجتماعی، گفت: از اینکه فرصتی فراهم شد تا با شما، که از تجربه و دانش بالایی در حوزه آموزش برخوردارید، هم‌فکری کنیم، بسیار خرسندم. وزارت کشور آمادگی کامل دارد تا با برداشتن موانع و گره‌های پیش روی شما، در راستای تقویت حوزه اجتماعی کشور، سهم بیشتری ایفا کند.

هزینه اداره امور توسط بخش دولتی چندین برابر بخش غیردولتی است

وی خاطرنشان کرد: ورود افراد جوان و فعالانی چون شما، که با شور و عشق به ایران و مردم فعالیت می‌کنید، می‌تواند در تزریق امید موثر باشد.

معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش غیردولتی، افزود: هزینه اداره امور توسط بخش دولتی چندین برابر بخش غیردولتی است. بنابراین ما نه تنها از فعالیت و هم‌افزایی بخش خصوصی و تشکل‌ها استقبال می‌کنیم، بلکه آن را ضروری می‌دانیم.

بطحایی با اشاره به گلایه‌های فعالان فضای مجازی مبنی بر حمایت نشدن اظهار داشت: ضروریست کارگروهی منتخب از میان حاضران در این جلسه تشکیل شود تا در مدت یک ماه، موانع، محدودیت‌ها و تنگناهای پیش روی خود را فهرست کنند. ما در وزارت کشور، بخشی از این موانع را که در اختیاراتمان است، برطرف خواهیم کرد و در صورت نیاز، از سایر دستگاه‌ها نیز کمک خواهیم گرفت.

وی عنوان کرد: نیاز به طراحی و تدوین یک مدل مشارکت مؤثر برای فعالان اجتماعی در بخش سمن‌ها و سایر حوزه‌های غیردولتی داریم. این مدل باید به گونه‌ای باشد که فعالان اجتماعی بتوانند به صورت اثربخش در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند. امیدواریم این مدل طراحی و در صورت لزوم، پس از تصویب در شورای عالی اجتماعی عملیاتی شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: این اقدام، به شکسته شدن حلقه‌های بسته و معیوب کمک کرده و با تصویب و اجرایی شدن این مدل، شاهد مشارکت فعالان اجتماعی در امور کشور خواهیم بود.

سیدمحمد بطحایی، گفت: فعالان اجتماعی در فضای مجازی، سربازان خط مقدم جنگ شناختی کشور هستند و باید با رفع موانع و ایجاد زمینه‌های لازم، از ظرفیت آنان برای مقابله با هجمه‌های دشمنان بهره برد.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ شناختی دشمنان در فضای مجازی، بیان داشت: بخشی از این خسارت‌ها متوجه فضای مجازی است. لشکری که می‌تواند در این جنگ به ما یاری رساند و کشور را سرافراز کند، همین فعالان اجتماعی در فضای مجازی هستند.

امروز مسئولیت اجتماعی صرفا محدود به صاحبان تریبون‌های رسمی نیست

در ادامه این نشست حمید خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور با تأکید بر اینکه امروز راهی به‌جز گفت‌وگو نداریم، گفت: امروز در وزارت کشور، باب گفت‌وگو باز است و طبق رویکرد وزیر محترم، وزارت کشور دولت چهاردهم وزارت کشورِ همه مردم ایران است.

مشاور وزیر کشور ضمن اشاره نتایج پیمایش سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این پیمایش، بیش از ۶۰ درصد پاسخگویان معتقدند با همدلی و همراهی می‌توان مسائل و مشکلات کشور را حل کرد که این گزاره‌ای بسیار امیدبخش است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت فضای مجازی در شکل‌گیری افکار عمومی ادامه داد: در روزگاری که هر تلفن همراه می‌تواند به یک رسانه و هر شهروند به یک روایتگر تبدیل شود، مسئولیت اجتماعی نیز دیگر محدود به صاحبان تریبون‌های رسمی نیست و هر یک از ما که بر نگاه، احساس یا تصمیم دیگران اثر می‌گذاریم، سهمی در کیفیت فضای عمومی داریم.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور درباره جایگاه و تاثیر تعامل با فعالان اجتماعی و فضای مجازی خاطرنشان کرد: مسئله این نیست که همه یکسان فکر کنیم یا یک روایت واحد را تکرار کنیم؛ بلکه مسئله این است که در میانه اختلاف‌ها، بحران‌ها و رقابت روایت‌ها، حقیقت‌جویی، کرامت انسانی، اعتماد اجتماعی را حفظ و تقویت کنیم.