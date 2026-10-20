مدارس نوبت صبح شهر اراک فردا غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت‌های آموزشی مدارس شهری نوبت صبح نواحی یک و دو اراک، فردا چهارشنبه ، از ساعت ۱۲ ظهر به‌صورت غیرحضوری پیگیری خواهد شد.

این اطلاعیه می‌افزاید: این اقدام با توجه به استقبال و درخواست پرشور فرهنگیان و دانش‌آموزان برای حضور و مشارکت در رزمایش بزرگ «جانفدای ایران» اتخاذ شده است.

در ادامه اطلاعیه آمده است: حضور دانش‌آموزانی که از پیش برای شرکت گروهی در این رزمایش با مدیریت مدرسه هماهنگ کرده‌اند، با رعایت کامل ضوابط اردو و بازدید و به همراه مدیر، معاون پرورشی و دیگر عوامل اجرایی مدرسه انجام می‌شود؛ ضمن اینکه عموم دانش‌آموزان و اولیای گرامی نیز برای حضور در این مراسم دعوت می‌شوند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: فعالیت آموزشی مدارس روستایی شهرستان اراک و تمامی مدارس نوبت عصر در سطح شهر و روستا، طبق روال معمول و به‌صورت حضوری دایر خواهد بود.

پایان اطلاعیه آمده است: برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان مرکزی نیز بدون هیچ‌گونه تغییری و مطابق با روال عادی جریان خواهد داشت.