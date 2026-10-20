به گزارش خبرگزاری مهر، عراقچی در پاسخ به سوال مجری عراقی مبنی بر اینکه گفته می‌شود مذاکرات ایران و آمریکا، هرچند به‌صورت غیرمستقیم، در جریان است، گفت: مذاکرات ما با طرف آمریکایی از طریق کشورهای واسطه، از جمله پاکستان و قطر، همچنان به‌طور مستمر ادامه دارد. پیش‌تر ابتکاری را با عنوان طرح هفت روز به طرف آمریکایی ارائه کردیم که در آن، شروط خود را به‌صراحت مطرح کرده بودیم. قرار بود در روز ششم این دوره، تنگه هرمز به‌طور کامل باز شود. آمریکایی‌ها به ما اطلاع دادند که با این شروط موافق‌اند، اما می‌خواهند چند بند دیگر نیز به آن اضافه کنند.

مشروح مصاحبه اختصاصی شبکه الاخباریة عراق با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه را در ادامه می خوانید:

مجری: با وجود اعلام صریح آمریکا مبنی بر مخالفت، گفته می‌شود مذاکرات ایران و آمریکا، هرچند به‌صورت غیرمستقیم، در جریان است. آیا واقعاً مذاکره‌ای در حال انجام است؟

عراقچی: بله، مذاکرات ما با طرف آمریکایی از طریق کشورهای واسطه، از جمله پاکستان و قطر، همچنان به‌طور مستمر ادامه دارد. پیش‌تر ابتکاری را با عنوان طرح هفت روز به طرف آمریکایی ارائه کردیم که در آن، شروط خود را به‌صراحت مطرح کرده بودیم. قرار بود در روز ششم این دوره، تنگه هرمز به‌طور کامل باز شود. آمریکایی‌ها به ما اطلاع دادند که با این شروط موافق‌اند، اما می‌خواهند چند بند دیگر نیز به آن اضافه کنند.

مجری: این شروط اضافه‌شده‌ای که آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند، چیست؟

عراقچی: قرار نیست از طریق شبکه شما مذاکره کنیم.

مجری: آیا این شروط امنیتی است یا اقتصادی؟ دست‌کم می‌توانید عنوان کلی آن‌ها را بگویید؟

عراقچی: این شروط به موضوعاتی مربوط می‌شود که پیش‌تر در جریان مذاکرات قبلی به آن‌ها پرداخته‌ایم. آنچه از طرف آمریکایی می‌خواهیم، پایبندی به تمام تعهدات مندرج در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است که پیش‌تر امضا شده است. پس از پایبندی آن‌ها به این تعهدات، می‌توانیم وارد مذاکرات درباره پرونده‌های دیگر شویم. در مرحله نهایی مذاکرات نیز می‌توان هر موضوع یا مسئله‌ای را که هر یک از دو طرف مطرح کند، مورد بحث قرار داد و درباره آن به توافق نهایی رسید.

مجری: می‌خواهم درباره ابتکار هفت‌روزه صحبت کنم. پس از نقض یا کنار گذاشته شدن تفاهم‌نامه پاکستان، از سوی ایران اظهاراتی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه به مذاکرات بازنخواهیم گشت یا دست‌کم نمی‌توان به طرف مقابل اعتماد کرد. اما ناگهان ابتکار هفت روزه ‌ مطرح شد. چه چیزی ایرانی‌ها را به ارائه ابتکاری واداشت که در آن نوعی انعطاف‌پذیری دیده می‌شد؛ برخلاف ادبیات معمول ایران که بر صلابت تأکید دارد؟

عراقچی: توجه کنید که ما در سه دور مذاکرات با طرف آمریکایی وارد شدیم و هر سه دور قبلی به جنگ علیه ما منتهی شد. ما در جریان مذاکرات بودیم و در نهایت برایمان ثابت شد که در مذاکرات نمی‌توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. در دور سوم مذاکرات، با ترامپ به تفاهم رسیدیم، اما خود ترامپ این مذاکرات را نقض کرد و تنها برای دو هفته به مفاد آن پایبند ماند. بنابراین، هیچ اعتمادی به رویکرد آمریکایی‌ها وجود ندارد.

مجری: پس چرا ابتکار هفت‌روزه را ارائه کردید؟

عراقچی: برای اینکه مسیر دیپلماسی را ادامه دهیم. از نظر ما، درهای دیپلماسی کاملاً باز است، مشروط بر اینکه طرف مقابل به تفاهم‌ها پایبند باشد. خلاصه اینکه میز مذاکرات همچنان برقرار است. همه جهان باید بداند که این طرف آمریکایی است که راه را می‌بندد، نه ایران. اگر آن‌ها واقعاً در تفاهم جدی هستند، باید بدانند که مسیر پیش رویشان باز است. کافی است همان شروطی را که پیش‌تر مطرح شده وله آن متعهد شدند را اجرا کنند. اگر به این شروط پایبند شوند، باید بدانند که تنگه به‌طور کامل باز خواهد شد و پس از آن، دورهای دیگری از مذاکرات را تا رسیدن به توافق نهایی برگزار خواهیم کرد.

مجری: شما اکنون بر دیپلماسی تأکید می‌کنید، با وجود تمام بی‌اعتمادی‌ها و بدعهدی‌هایی که آمریکا در چندین دور مذاکره در حق شما مرتکب شده است. با وجود ابتکار هفت‌روزه، ایران در روزهای اخیر بار دیگر تنش‌ها را در تنگه هرمز افزایش داده است. همچنین شما را به تشدید تنش در دریای سرخ متهم می‌کنند.

عراقچی: موضوع دریای سرخ و تحولاتی که در آنجا رخ می‌دهد، به‌هیچ‌وجه به ما مربوط نیست و مسائل خاص خود را دارد. اما موضع ما درباره تنگه هرمز شفاف

و روشن است؛ پیش‌تر نیز آن را اعلام و بر آن تأکید کرده‌ایم. تا زمانی که درباره این تنگه توافق یا تفاهمی حاصل نشود، تنگه برای همه باز نخواهد شد. همچنین گفته‌ایم که طرف آمریکایی باید شروط ما را بپذیرد تا تنگه برای کشتی‌ها و شناورها باز شود. پیش از تحقق چنین تفاهم یا توافقی، طبیعتاً تنگه بسته خواهد بود و رفت‌وآمد کشتی‌ها و شناورها در تنگه و مسیرهای موجود با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

مجری: اما این توصیفی کلی است، آقای وزیر. در مرحله قبل، فشار ایران کاهش یافته بود یا دیگر کشتی‌ها را هدف قرار نمی‌دادید و نفت به همان نسبتی که پیش از جنگ از تنگه عبور می‌کرد، از آن می‌گذشت. ولی در روزهای اخیر، هدف قرار دادن کشتی‌ها دوباره مانند روزهای جنگ گذشته شده است. سؤال من همین است: چرا در روزهای اخیر در تنگه هرمز تنش را افزایش داده‌اید؟

عراقچی: موضع ما کاملاً روشن است؛ تنگه هرمز بسته است. هر کشتی‌ای که بخواهد از این آبراه عبور کند، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود. اساساً باید این سؤال را از آمریکایی‌ها پرسید: چرا آمریکا اجازه می‌دهد کشتی‌ها از آبراهی عبور کنند که به‌دلیل نبود توافق، با مشکلات فراوانی روبه‌رو است؟

مجری: وقتی با وزیر خارجه آمریکا دیدار کنم، این سؤال را از او خواهم پرسید؛ اما اکنون با وزیر خارجه ایران گفت‌وگو می‌کنم.

عراقچی: آمریکا مدعی است که تنگه باز است و در عمل نیز اجازه می‌دهد کشتی‌ها از آن عبور کنند؛ اما همین که کشتی‌ها وارد آب‌های تنگه هرمز می‌شوند، با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند. اجازه دهید نکته‌ای را روشن کنم. آمریکا در این جنگ، با گذشت بیش از هشت ماه، هنوز به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است. محقق نشدن این اهداف، شکست راهبردی برای آمریکا و در مقابل، موفقیتی راهبردی و پیروزی برای ایران محسوب می‌شود. در حال حاضر، طرف آمریکایی وارد باتلاقی عمیق شده و به‌شدت تلاش می‌کند به هر شکل ممکن خود را از آن نجات دهد. از این رو، شاهد تهدیدهای نظامی، اعمال تحریم‌های اقتصادی و وضع تحریم‌های جدید هستیم. همچنین آمریکا بر کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران فشار وارد می‌کند تا با طرف ایرانی همکاری نکنند. با این حال، به پاسخ مثبتی دست نیافته است. طرف آمریکایی باید بداند که این اقدامات به نتیجه نخواهد رسید. ایران به‌هیچ‌وجه نه در برابر تحریم‌های اقتصادی و نه در برابر تهدیدهای نظامی تسلیم نخواهد شد. تنها راه‌حل مناسب، دیپلماسی و راه حل مذاکره شده است.

مجری: بسیار خوب؛ اما تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین اهرم‌هایی بوده که به نجات نظام ایران کمک کرده است. بارها گفته می‌شود که این اقدام از نظر راهبردی سرانجام به سقوط نظام منجر خواهد شد، زیرا جامعه بین‌المللی اجازه نمی‌دهد کشوری بر یک تنگه بین‌المللی مسلط شود و آن را ببندد.

عراقچی: این تنگه، تنگه‌ای بین‌المللی نیست؛ بلکه در آب‌های سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. آب‌های این تنگه، آب‌های بین‌المللی نیستند.

مجری: اما عمان چنین چیزی نمی‌گوید؛ با وجود اینکه شما با این کشور مذاکره می‌کنید و هنوز نتایج آن مذاکرات را اعلام نکرده‌اید. عمان حتی یک بار هم نگفته است که این تنگه متعلق به ایران و عمان است.

عراقچی: ما در برابر جهان، حاکمیت و اختیارات خود را داریم. واقعیت روشن این است که تنگه هرمز در آب‌های داخلی ایران و عمان قرار دارد و هیچ ارتباطی با آب‌های بین‌المللی ندارد. ما اخیراً با طرف عمانی درباره مسیرهای مشخصی برای ورود و خروج کشتی‌ها به توافق رسیده‌ایم.

مجری: این توافق کجاست؟

عراقچی: نقشه‌ای مشخص درباره این مسیرها تهیه شده و مختصات جغرافیایی آن‌ها نیز تعیین و ترسیم شده است. بنابراین، اگر روزی قرار باشد تنگه هرمز باز شود، مسیری که ایران و عمان بر سر آن توافق کرده‌اند، مسیر واقعی و مورد توافق برای عبور کشتی‌ها خواهد بود؛ نه مسیری دیگر.

مجری: بسیار خوب، نمی‌خواهم بحث تنگه هرمز را ادامه دهم؛ این موضوع به‌تنهایی به ساعت‌ها گفت‌وگو نیاز دارد و نمی‌خواهم وقت زیادی بگیرد.

عراقچی: با این حال، فقط می‌خواهم جمله‌ای اضافه کنم.

مجری: اجازه دهید در کنار آن جمله، پرسشی هم مطرح کنم: از چه زمانی آب‌های تنگه هرمز، آب‌های ایران و عمان محسوب می‌شوند؟

عراقچی: از نظر تاریخی، تنگه هرمز از هزاران سال پیش وجود داشته است. در دوران امپراتوری هرمز، یعنی زمانی که حاکمیت هرمز وجود داشت، نام این تنگه نیز از همان حاکمیت گرفته شده بود و تحت اداره آن قرار داشت. نمی‌دانم چگونه می‌توانید با استناد به هزاران سال پیش بگویید که این تنگه بین‌المللی بوده است. در دوران امپراتوری هرمز و حاکمیت هرمز، این تنگه به همین نام شناخته می‌شد و تحت اداره آن حاکمیت قرار داشت.

مجری: اما آب‌های آن بین‌المللی بوده‌اند.

عراقچی: شما می‌توانید به قوانین حقوق بین‌الملل و همچنین مرزبندی جغرافیایی میان ایران و عمان مراجعه کنید.

مجری: بسیار خوب، به موضوع دیگری بپردازیم. شما می‌گویید آنچه در دریای سرخ رخ می‌دهد، ارتباطی با ایران ندارد و این منازعه‌ای میان انصارالله حوثی و عربستان سعودی، کشورهای خلیج فارس و طرف‌های دیگر است. با این حال، برخی طرف‌ها تأکید می‌کنند که تحولات اخیر با هدایت ایران صورت گرفته و اگر ایران بخواهد به این درگیری پایان دهد، می‌تواند به متحدانش در یمن بگوید متوقف شوند و در نتیجه، همه‌چیز متوقف خواهد شد.

عراقچی: فقط می‌خواهم نکته‌ای درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز اضافه کنم. تنگه هرمز تا پیش از جنگ اخیر کاملاً باز بود و هیچ طرفی از هیچ کشوری بابت عبور از آن عوارضی دریافت نمی‌کرد. وضعیت کنونی تنگه هرمز، نتیجه طبیعی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران است. این وضعیت ادامه خواهد یافت، مگر آنکه طرف آمریکایی تصمیم بگیرد رویکرد خود را تغییر دهد.

اما درباره یمن، شما یک عامل مهم را نادیده گرفته‌اید: مردم یمن سال‌هاست که از سوی عربستان سعودی تحت محاصره اقتصادی قرار دارند و بیش از یک دهه است که از پیامدهای این محاصره خفقان‌آور رنج می‌برند.اکنون مردم یمن تصور می‌کنند فرصتی برای شکستن این محاصره پیدا کرده‌اند؛ آن‌ها با استفاده از باب‌المندب، محاصره‌ای را در برابر طرف سعودی ایجاد کرده‌اند. پرسش من این است: این موضوع چه ارتباطی با ما به‌عنوان ایران دارد؟

مجری: زیرا بیش از یک مقام ایرانی گفته است که تنگه‌ها را خواهیم بست. آقای ولایتی و مقام‌های دیگر نیز چنین اظهاراتی داشته‌اند و همه برداشت کرده‌اند که شما علاوه بر تنگه هرمز، بر باب‌المندب هم تسلط دارید.

عراقچی: از شما می‌خواهم به آنچه اینجا و آنجا در قالب شعار و اظهارنظر گفته می‌شود، توجه نکنید. موضع رسمی ایران مهم‌تر است و واقعیت میدانی نیز برای همه روشن است.

مجری: اما این سخنان را یک روزنامه‌نگار یا شخصیت عادی ایرانی مطرح نکرده است؛ شخصیتی در جایگاه آقای علی ولایتی این حرف را زده است.

عراقچی: ایشان مشاور رهبر شهید بودند و سال‌ها نیز وزیر امور خارجه بوده است قطعا دیدگاه‌ها و نظراتی دارند که البته برای خودشان محترم است. من درباره موضع رسمی ایران صحبت می‌کنم و مهم‌تر از آن، درباره واقعیت میدانی سخن می‌گویم.محاصره اقتصادی و دریایی مردم یمن، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این حال، ما آماده‌ایم برای حل این بحران و رفع این مشکل کمک کنیم.

مجری: دقیقاً همین را می‌خواهم بپرسم. شما ابتکار میانجی‌گری ارائه کرده‌اید، اما از سوی عربستان سعودی واکنشی به آن نشنیده‌ایم. آیا این به معنای رد ابتکار از سوی عربستان است؟ آیا از انصارالله نیز پاسخی درباره این پیشنهاد دریافت کرده‌اید؟

عراقچی: ما آمادگی خود را برای میانجی‌گری میان دو طرف اعلام کردیم، اما تاکنون از هیچ‌یک از هیچ‌یک از طرفین پاسخی دریافت نکرده‌ایم. این موضوع نشان‌دهنده میزان استقلال انصارالله در تصمیم‌گیری‌های خود است.

قطعاً انصارالله برای پایان دادن به درگیری با طرف سعودی شروطی دارد و عربستان سعودی نیز شروط خاص خود را دارد که انصارالله آن‌ها را نمی‌پذیرد. ما باید برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف، کمک و همکاری کنیم.

مجری: آیا اشتباه می‌کنم اگر رابطه انصارالله حوثی با ایران را همانند رابطه حزب‌الله لبنان با ایران ارزیابی کنم؟ آیا این برداشت من نادرست است؟

عراقچی: نه حزب‌الله و نه انصارالله، گروه‌هایی تابع ایران نیستند؛ بلکه گروه‌هایی مستقل‌اند. بله، آن‌ها دوستان ما هستند، زیرا مقاومت می‌کنند و برای تحقق اهدافی مشروع، قانونی و عادلانه تلاش می‌کنند. از همین منظر، ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم؛ اما این حمایت لزوماً به معنای آن نیست که آن‌ها از ما دستور می‌گیرند.

