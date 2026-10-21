به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورا، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرستان چابهار به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری کشور، به زیرساخت‌های پایدار، به‌ویژه در حوزه تأمین آب شرب، نیاز دارد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار، اظهار کرد: عملیات افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن چابهار به پایان رسیده و از مجموع ۵۵ کیلومتر خط انتقال آب به شهر، ۵۰ کیلومتر اجرا شده است؛ پنج کیلومتر باقی‌مانده نیز در دست اجراست.

وی ادامه داد: تکمیل خط انتقال و ارتقای ایستگاه‌های پمپاژ که عملیات اجرایی آن‌ها در جریان است، امکان افزایش ظرفیت انتقال آب به شبکه شهری را فراهم می‌کند و در کاهش تنش آبی مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مکمل آبرسانی بیان کرد: احداث مخازن ذخیره در ارتفاع‌های ۹۵، ۱۳۰ و ۱۶۰ متر از دیگر اقدامات در دست اجراست که با هدف افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و بهبود توزیع آب در مناطق مختلف شهر دنبال می‌شود.

نورا همچنین از بررسی وضعیت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی در ارتفاع ۹۵ متر، ویژه تأمین آب زون دوم شبکه توزیع چابهار، و تأسیسات انتقال آب در محدوده پلیس‌راه خبر داد و بر تسریع در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این طرح‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تأمین آب پایدار از مطالبات اساسی مردم و از پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی و گردشگری چابهار است، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران برای رفع موانع و جلوگیری از تأخیر در اجرای پروژه‌ها شد.

فرماندار ویژه چابهار در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آب و فاضلاب شهرستان تأکید کرد: تکمیل طرح‌های انتقال و ذخیره‌سازی آب، نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه چابهار خواهد داشت.