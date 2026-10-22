به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حجت سلیمیراد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدمربایی با انگیزه اختلافات قبلی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کنارک قرار گرفت.
سرپرست انتظامی شهرستان کنارک افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی و همچنین کمک معتمدان و ریشسفیدان، موفق شدند فرد گروگانگرفتهشده را آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانند.
وی ادامه داد: عاملان این گروگانگیری شناسایی شدهاند و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث مشابه، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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