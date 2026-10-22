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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

گروگان در کنارک با تلاش پلیس و ریش‌سفیدان آزاد شد

گروگان در کنارک با تلاش پلیس و ریش‌سفیدان آزاد شد

کنارک- سرپرست انتظامی شهرستان کنارک از آزادی فردی که بر اثر اختلافات قبلی به گروگان گرفته شده بود، با اقدامات تخصصی پلیس و همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حجت سلیمی‌راد صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی با انگیزه اختلافات قبلی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان کنارک قرار گرفت.

سرپرست انتظامی شهرستان کنارک افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از شگردهای پلیسی و همچنین کمک معتمدان و ریش‌سفیدان، موفق شدند فرد گروگان‌گرفته‌شده را آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانند.

وی ادامه داد: عاملان این گروگان‌گیری شناسایی شده‌اند و دستگیری آنان در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت وقوع حوادث مشابه، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6986194

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