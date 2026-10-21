آزادی ۸۶ زندانی جرایم غیرعمد در قزوین با بدهی ۵۱۹ میلیارد تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا با تشریح عملکرد ستاد دیه استان قزوین در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: مجموع بدهی زندانیان جرایم غیرعمد آزادشده نزدیک به ۵۱۹ میلیارد تومان بود که بخش عمده آن از طریق پذیرش اعسار در محاکم قضایی استان تأمین شد.

پذیرش اعسار، سهم اصلی در تسویه بدهی زندانیان

وی افزود: از مجموع بدهی این مددجویان، ۴۶۱ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار در محاکم قضایی، ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان از محل آورده مددجویان و خانواده‌های آنان و ۳۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با گذشت شاکیان پرونده‌ها تأمین شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: همچنین ۸ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان از طریق تسهیلات بانکی و استانی و ۱۲ میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان با کمک ستاد دیه استان و کشور برای آزادی این زندانیان اختصاص یافت.

مصطفوی‌نیا با بیان اینکه حدود ۸۸ درصد از مبلغ کل بدهی‌ها از طریق پذیرش اعسار محقق شده است، گفت: همراهی شاکیان، کمک خیرین و استفاده از تسهیلات نیز در فراهم‌شدن زمینه آزادی این افراد نقش داشته است.

آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌هاست

وی با قدردانی از تلاش اعضای ستاد دیه استان و همراهی خیرین، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را اقدامی دارای ابعاد اجتماعی دانست و اظهار کرد: این اقدام تنها کمک مالی یا قضایی نیست، بلکه حمایت از کانون خانواده و اعضای جامعه به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین افزود: آزادی این افراد زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند و به تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای حمایتی می‌انجامد.

مصطفوی‌نیا در پایان از خیرین استان دعوت کرد با مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، به بازگشت این افراد به زندگی عادی و حمایت از خانواده‌های آنان کمک کنند.