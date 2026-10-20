خیران اصفهانی در یک روز ۸۰۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان اهداکردند

اسدالله گرجی‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم موج نوعدوستی و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: در یک اقدام خداپسندانه و هم‌زمان، دو خیر گمنام طی دو تماس تلفنی در یک روز، مجموعاً ۶۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان اهدا کردند تا زمینه آزادی چند زندانی معسر مالی فراهم شود.

وی افزود: یکی از این خیرین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دیگری مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اهدا کرده‌اند؛ مبالغی که در کنار یکدیگر، زمینه آزادی چند زندانی و بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد. این دو تماس تلفنی در یک روز، نشان‌دهنده عمق حس نوعدوستی و مهربانی در میان شهروندان است؛ خیرینی که خواستند نامشان ناشناس بماند اما دست‌هایشان پر از مهربانی بود.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان همچنین از یک اقدام خلاقانه و معنوی دیگر توسط خیران در این ایام خبر داد و گفت: یک شهروند ایرانی ساکن خارج از کشور، در اقدامی ستودنی و به مناسبت روز تولد همسرش، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد که این مبلغ صرف آزادی ۲ زندانی نیازمند جرایم غیرعمد شد.

وی این حرکت را روایتی تازه از پیوند عمیق ایرانیان با وطن و همنوعان خود دانست و تصریح کرد: این حرکت زیبا، روایتی تازه از پیوند عمیق ایرانیان با خانه و خانواده‌شان است؛ پیوندی که مرزها را درنوردیده و از دل یک جشن تولد، امید را به خانه‌هایی برده که سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت عزیزانشان بوده‌اند. خیری که خواسته نامش فاش نشود، به‌جای هدیه‌ای مادی برای همسرش، آزادی دو انسان را هدیه داد؛ هدیه‌ای که نه در قفسه‌ای می‌ماند و نه کهنه می‌شود، بلکه در دل دو خانواده، تا همیشه زنده خواهد ماند.

گرجی‌زاده ضمن قدردانی از این اقدامات خداپسندانه و پویایی فرهنگ نیکوکاری در جامعه ایرانی، از عموم شهروندان نیکوکار دعوت کرد تا با مشارکت در این طرح‌ها، سهمی در بازگشت زندانیان نیازمند به آغوش خانواده‌هایشان داشته باشند.