عتباتی: ۹.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی،صبح چهارشنبه،در نشست بررسی پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها با حضور رئیس قوه قضاییه، از رفع تعهدات ارزی به ارزش نزدیک به ۹.۵ میلیارد یورو در پی پیگیری‌های قضایی و اقدامات نهادهای مسئول خبر داد.

عتباتی، در ادامه گزارشی از روند رسیدگی به تخلفات ارزی و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت ارز و تعیین تکلیف تعهدات ایفانشده ارائه کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات ارزی با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، توضیح داد که فرایند تخصیص و بازگشت ارز در بخش‌های واردات و صادرات و همچنین پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها در دستور بررسی قرار گرفته است.

وی با تشریح نقش دستگاه‌های مسئول در پیگیری این پرونده‌ها، از همکاری نظام بانکی، بانک مرکزی، شورای‌عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و افزود که تعدادی از پرونده‌ها نیز با نظارت رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.

عتباتی همچنین درباره یکی از پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها گفت که رسیدگی به این پرونده با رویکرد کارشناسی و از طریق بررسی‌های قضایی ادامه دارد و متهم آن همچنان در بازداشت است.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه، رفع تعهدات ارزی باقی‌مانده از سال‌های گذشته را از محورهای اقدامات انجام‌شده برشمرد و اعلام کرد که با ورود رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی، تاکنون نزدیک به ۹.۵ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و رفع شده است.