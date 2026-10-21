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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

قدیمی: بیش از ۲۰ هزار مراجعه به درمانگاه چشم کلینیک ویژه بجنورد ثبت شد

قدیمی: بیش از ۲۰ هزار مراجعه به درمانگاه چشم کلینیک ویژه بجنورد ثبت شد

بجنورد- مدیر کلینیک ویژه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد از ثبت بیش از ۲۰ هزار مراجعه به درمانگاه چشم این مرکز در نیمه نخست امسال خبر داد.

جواد قدیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع ۹۰ هزار و ۱۲۸ مراجعه در این مرکز طی فروردین تا شهریور امسال به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، بیشترین تعداد مراجعه مربوط به اردیبهشت‌ماه با ۱۷ هزار و ۵۱۸ مراجعه بود و پس از آن، خرداد با ۱۵ هزار و ۵۱۲ مراجعه و شهریور با ۱۵ هزار و ۱۶۴ مراجعه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

قدیمی ادامه داد: در فروردین‌ماه ۱۳ هزار و ۱۲۷، تیرماه ۱۴ هزار و ۳۷۵ و مردادماه ۱۴ هزار و ۴۳۲ مراجعه در کلینیک ویژه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد ثبت شده است.

مدیر کلینیک ویژه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد با اشاره به ظرفیت تخصصی این مرکز بیان کرد: 52 پزشک در 45 رشته تخصصی و 7 رشته فوق‌تخصصی، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ به بیماران و مراجعان خدمات ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به تنوع خدمات تخصصی این مرکز اظهار کرد: درمانگاه‌های چشم، ارتوپدی، اورولوژی و جراحی مغز و اعصاب از جمله بخش‌های دارای بیشترین مراجعات در نیمه نخست امسال بوده‌اند.

قدیمی افزود: درمانگاه چشم در این مدت ۲۰ هزار و ۶۷۱ مراجعه، ارتوپدی ۱۸ هزار و ۶۱۸ مراجعه و اورولوژی ۱۰ هزار و ۶۳۹ مراجعه را ثبت کرده‌اند. همچنین در درمانگاه جراحی مغز و اعصاب نیز بیش از ۸ هزار مراجعه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات تخصصی زنان، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی، نورولوژی، قلب، طب فیزیکی و توان‌بخشی و سایر رشته‌های تخصصی نیز در این مرکز ارائه می‌شود و آمار مراجعات، گستردگی خدمات درمانی کلینیک ویژه را نشان می‌دهد.

کد مطلب 6984901

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