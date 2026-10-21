قدیمی: بیش از ۲۰ هزار مراجعه به درمانگاه چشم کلینیک ویژه بجنورد ثبت شد

جواد قدیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع ۹۰ هزار و ۱۲۸ مراجعه در این مرکز طی فروردین تا شهریور امسال به ثبت رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، بیشترین تعداد مراجعه مربوط به اردیبهشت‌ماه با ۱۷ هزار و ۵۱۸ مراجعه بود و پس از آن، خرداد با ۱۵ هزار و ۵۱۲ مراجعه و شهریور با ۱۵ هزار و ۱۶۴ مراجعه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

قدیمی ادامه داد: در فروردین‌ماه ۱۳ هزار و ۱۲۷، تیرماه ۱۴ هزار و ۳۷۵ و مردادماه ۱۴ هزار و ۴۳۲ مراجعه در کلینیک ویژه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد ثبت شده است.

مدیر کلینیک ویژه بیمارستان امام علی(ع) بجنورد با اشاره به ظرفیت تخصصی این مرکز بیان کرد: 52 پزشک در 45 رشته تخصصی و 7 رشته فوق‌تخصصی، روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۲۱ به بیماران و مراجعان خدمات ارائه می‌دهند.

وی با اشاره به تنوع خدمات تخصصی این مرکز اظهار کرد: درمانگاه‌های چشم، ارتوپدی، اورولوژی و جراحی مغز و اعصاب از جمله بخش‌های دارای بیشترین مراجعات در نیمه نخست امسال بوده‌اند.

قدیمی افزود: درمانگاه چشم در این مدت ۲۰ هزار و ۶۷۱ مراجعه، ارتوپدی ۱۸ هزار و ۶۱۸ مراجعه و اورولوژی ۱۰ هزار و ۶۳۹ مراجعه را ثبت کرده‌اند. همچنین در درمانگاه جراحی مغز و اعصاب نیز بیش از ۸ هزار مراجعه انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: خدمات تخصصی زنان، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی، نورولوژی، قلب، طب فیزیکی و توان‌بخشی و سایر رشته‌های تخصصی نیز در این مرکز ارائه می‌شود و آمار مراجعات، گستردگی خدمات درمانی کلینیک ویژه را نشان می‌دهد.