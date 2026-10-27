https://mehrnews.com/x3dsb3 ۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۶ کد مطلب 6992105 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۶ اجتماع و پرچمگردانی مردم همیشه در صحنه محلات در شب ۲۴۱ مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع و پرچمگردانی مردم همیشه در صحنه محلات در شب ۲۴۱ مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6992105 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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