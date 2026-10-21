به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم مختاری اظهار کرد: ساعت ۱۹ روز وقوع سرقت، شکایتی درباره سرقت تلفن همراه در پارک فرهمند واقع در محدوده مرتضی‌گرد به پلیس اعلام شد و موضوع در دستور کار عوامل عملیاتی کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات انتظامی و پی‌جویی‌های پلیسی، موفق به شناسایی متهم در خیابان بنفشه ۷ در محدوده مرتضی‌گرد شدند و در ادامه او را دستگیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم پس از دستگیری به سرقت تلفن همراه با تهدید سلاح سرد اعتراف کرد.

مختاری خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شد و متهم برای رسیدگی به اتهام انتسابی به مراجع قضایی تحویل داده شد.