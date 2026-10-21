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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

سارق تلفن همراه در مرتضی‌گرد دستگیر شد

سارق تلفن همراه در مرتضی‌گرد دستگیر شد

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، از دستگیری سارق تلفن همراه در محدوده مرتضی‌گرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم مختاری اظهار کرد: ساعت ۱۹ روز وقوع سرقت، شکایتی درباره سرقت تلفن همراه در پارک فرهمند واقع در محدوده مرتضی‌گرد به پلیس اعلام شد و موضوع در دستور کار عوامل عملیاتی کلانتری ۱۷۱ شهید مصطفی خمینی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بازبینی دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات انتظامی و پی‌جویی‌های پلیسی، موفق به شناسایی متهم در خیابان بنفشه ۷ در محدوده مرتضی‌گرد شدند و در ادامه او را دستگیر کردند.

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم پس از دستگیری به سرقت تلفن همراه با تهدید سلاح سرد اعتراف کرد.

مختاری خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل شد و متهم برای رسیدگی به اتهام انتسابی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6985015
مهسا حيدری توچائی

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