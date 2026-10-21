کشف پرونده تخلف ۵۱ میلیارد ریالی تعهد ارزی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های صادرکننده کالا مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به‌عنوان دریافت‌کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۵۱ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی قدردانی کرد.