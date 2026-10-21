جریمه ۳.۵ میلیارد ریالی قاچاقچی آرد در رزن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پرونده حمل ۴۰ کیسه آرد یارانه‌ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان رزن رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود و با توجه به ارائه نشدن سند خرید آرد از کارخانه اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر الزام به عرضه آرد در شبکه رسمی به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان تصریح کرد: همچنین شعبه با احتساب ضبط خودروی حامل متخلف را معادل ارزش کالا به پرداخت یک میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال جریمه دیگر محکوم کرد که در مجموع میزان جریمه نقدی اعمال شده به ۳ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال رسید.

محمدی در تشریح نحوه کشف این محموله خاطرنشان کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان درگزین این محموله قاچاق را از یک دستگاه خودروی نیسان وانت کشف و پرونده آن را برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تعزیرات حکومتی رزن ارسال کرده بودند.